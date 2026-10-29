Favela Champions abre inscrições gratuitas para segunda edição no Rio

A segunda edição do Favela Champions será realizada nos dias 21 e 22 de novembro, no Upper Arena, no Morro Azul, no Flamengo, Zona Sul do Rio de Janeiro. A competição reunirá jovens atletas de favelas cariocas em disputas de boxe, judô, muay-thai, jiu-jítsu e luta livre esportiva.

As inscrições são gratuitas e estão abertas até 6 de novembro. Os interessados devem preencher os formulários disponibilizados pelas federações e ligas responsáveis por cada modalidade. Ao todo, serão oferecidas 432 vagas.

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O Favela Champions integra o projeto Maré Unida, realizado pela Luta pela Paz com patrocínio da Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental, através da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo do Rio de Janeiro, via Secretaria de Estado de Esporte e Lazer.

Jovens em luta no projeto Maré Unida (Foto: Divulgação)

No sábado, dia 21, serão realizadas as seletivas classificatórias e as semifinais. As finais estão previstas para domingo, dia 22.

— Os esportes de luta ensinam disciplina, coragem e humildade aos jovens que buscam um futuro melhor dentro e fora do ringue e do tatame. Formada na Luta pela Paz, Rebeca Lima, campeã mundial de boxe em 2025, é um dos muitos talentos que saíram daqui para representar o Brasil em competições internacionais — afirmou o fundador da organização, o antropólogo e ex-pugilista inglês Luke Dowdney.

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— O evento celebra a dedicação dos atletas e treinadores, a força das comunidades e o trabalho dos nossos cinco pilares integrados: esportes de luta, educação, empregabilidade, suporte social e liderança juvenil — acrescentou.

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Competição terá mais de 400 vagas

A Luta pela Paz será representada por 43 atletas nas cinco modalidades. Entre eles está Daniella de Lima, de 15 anos, que participa do projeto há oito anos e disputará o jiu-jítsu.

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— O Favela Champions pode mostrar para todos os moradores de favelas que eles também têm capacidade de chegar longe e competir em grandes eventos. É uma oportunidade de mostrar que, com dedicação, esforço, treino e uma rede de suporte, podemos desenvolver tudo o que aprendemos e conquistar nossos objetivos, independentemente de onde viemos — disse a atleta.

Gerente esportivo e operacional da Luta pela Paz, Roberto Custódio destacou a oportunidade de competir em uma estrutura profissional. Ex-integrante da Seleção Brasileira de boxe, ele é tricampeão nacional, campeão continental e medalhista sul-americano.

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— O Favela Champions proporciona aos atletas de projetos sociais a oportunidade de demonstrar suas habilidades, colocar em prática o que aprenderam durante os treinos e participar de uma competição em um espaço profissional. O evento também busca reunir atletas de diferentes favelas, reconhecer o potencial de jovens talentos e ampliar seu acesso ao cenário esportivo competitivo — afirmou.

Favela Champions será disputado em arena no Flamengo, na zona sul do Rio (Foto: Divulgação)

Conheça o projeto

O Maré Unida promove o desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens moradores do Complexo da Maré por meio dos esportes de luta, de atividades de desenvolvimento pessoal e de reforço escolar. O projeto também capacita organizações de base comunitária, compartilhando metodologias e práticas pedagógicas e de desenvolvimento institucional.

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Fundada no Complexo da Maré em 2000, a Luta pela Paz atua com crianças, adolescentes e jovens de áreas afetadas pela violência e pela desigualdade social. Segundo a organização, suas ações alcançam mais de 25 países e já impactaram, direta ou indiretamente, mais de 250 mil pessoas.

Como se inscrever no Favela Champions 2026

As inscrições seguem até 6 de novembro, pelos links de cada modalidade:

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