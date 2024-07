Fabrizio Gallas: ‘O milímetro que mudou a história de Thiago Wild em Wimbledon’

Thiago Wild em Wimbledon (Foto: Simon Bruty/AELTC)







Copiar Link

Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 03/07/2024 - 10:52 • Rio de Janeiro (RJ)

Em muitos casos no tênis um ou dois pontos mudam uma partida. Só que na última terça-feira foi uma bola, ou melhor, um milímetro. Um desafio bem feito pelo brasileiro no set-point no terceiro set e o replay mostrou uma bola fora por um milímetro. Isso mesmo. Até a árbitra disse ao término do set quando questionada por Paul Jubb. Não fosse aquele pedido de desafio talvez o jogo tivesse terminado ali mesmo no tie-break. Nunca se sabe.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O certo é que a partir dali, daquela decisão do brasileiro de desafiar a marcação, o jogo mudou. Já tinha mudado com a postura melhor do brasileiro após a primeira paralisação da chuva. Antes, Wild vinha sendo massacrado e se mostrava perdido na quadra 14 do All England Club. Tudo indicava que a derrota viria, e de forma acachapante. Mas um jogo de cinco sets é diferente. Wild conseguiu reverter, salvou match-point e no quinto set quando era superior perdeu cinco match-points, viu o rival apoiado pela torcida ter vantagem para abrir 6 a 5, mas conseguiu nova quebra e venceu a batalha de 4h.

➡️ Thiago Wild comemora virada em Wimbledon e destaca mudança de postura

A vitória é maiúscula não só pelas circunstâncias. Jubb é número 201 do mundo, mas vinha de uma semifinal na grama do ATP de Mallorca, jogava em casa, é mais acostumado com o piso. Ingredientes que davam equilíbrio e talvez um leve favoritismo a ele contra o paranaense.

Uma vitória em Wimbledon é inesquecível, ainda mais virando dois sets abaixo, a primeira vez do brasileiro em uma situação assim.

Thiago Monteiro e Felipe Meligeni caem na primeira rodada

Thiago Monteiro fez um bom jogo contra Alexei Popyrin, mas pecou em momentos decisivos da partida. Parece ter perdido um pouco daquela confiança que construiu em Roma e Madri este ano. De qualquer forma a grama não é um bom piso para ele. Em seis jogos na chave de Wimbledon soma apenas uma vitória, lá em 2017.

Felipe Meligeni foi muito passivo, conservador nos seis break-points que teve e pagou caro contra Borna Coric que vinha em má fase. Já Bia Haddad estreia nesta quarta após ter jogo adiado. Primeira rodada acessível contra Magdalena Frech, mas como a fase não é nada boa, todo o jogo requer cuidado e é perigoso para ela neste momento.