Djokovic vence fácil em Wimbledon em retorno após cirurgia

Djokovic em Wimbledon (Foto: AELTC)







Copiar Link

Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 02/07/2024 - 16:17 • Londres (ENG)

Encarando sua primeira partida em melhor de cinco sets desde que foi submetido a uma cirurgia no joelho direito, o sérvio Novak Djokovic, vice-líder do ranking da ATP, teve uma grande estreia na chave de Wimbledon, onde é heptacampeão.

Jogando sob teto fechado em razão da chuva que atingiu a região de Wimbledon em duas oportunidades na tarde desta terça-feira pelo horário local, Djokovic precisou de 1h58 para superar o tcheca Vit Kopriva, 123º da ATP, com placar de 6/1 6/2 6/2 tendo disparado 10 aces a quatro do tcheco, que cometeu 30 erros não-forçados a 14 do sérvio, que disparou 28 bolas vencedoras a 25 de Kopriva.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Foi muito bom. Fiquei muito satisfeito com a forma como agi na quadra hoje. Obviamente, chegar a Wimbledon este ano foi uma circunstância um pouco diferente para mim por causa do joelho. Eu realmente não sabia como tudo iria se desenvolver na quadra. Os treinos são bem diferentes dos jogos oficiais, por isso estou extremamente feliz com a forma como joguei e como me senti hoje —

— Tentei realmente focar no jogo e não pensar muito no joelho. Tudo o que pude fazer, fiz, junto com minha equipe, nas últimas três semanas e meia para ter a chance de poder jogar. Acho que se fosse para qualquer outro torneio, provavelmente não arriscaria ou apressaria tanto, mas eu adoro Wimbledon — confessou.

Djokovic vibra em vitória (Foto: FFT)

Djokovic, que persegue o suíço Roger Federer no número de vitórias no Slam londrino. Ao todo o sérvio, que é o atual vice-campeão, venceu 93 partidas em Wimbledon contra 105 do suíço. Os dois são os maiores vencedores de jogos na história do torneio.

➡️ Thiago Wild sai do buraco, salva match-point e vira jogo incrível em Wimbledon

Novak Djokovic busca seu oitavo título de Wimbledon, para se igualar a Federer como maio campeão da história do torneio.

Esta é a 19ª vez que Djokovic chega à segunda rodada de Wimbledon, marca que apenas Federer possuía até então. Ali, o sérvio enfrentará o vencedor do duelo entre o convidado local Jacob Fearnley e o qualifier espanhol Alejandro Moro Cañas.