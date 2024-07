Thiago Wild comemora virada em Wimbledon e destaca mudança de postura

Thiago Wild (Foto: AELTC)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 03/07/2024 - 10:45 • Londres (Inglaterra)

Thiago Wild, número 74 do mundo, celebrou sua primeira vitória na carreira em Wimbledon, o torneio mais tradicional do tênis, conquistada nesta terça-feira. Para conquistar o triunfo, o brasileiro salvou um match-point em uma partida de quatro horas de duração contra o britânico Paul Jubb, 201º do ranking da ATP, com parciais de 1/6 3/6 7/6 (8/6) 6/4 7/5.

- Foi um jogo bem duro, foi uma virada incrível. Hoje eu joguei contra um garoto que está em um nível altíssimo na grama e veio de uma baita semana em Mallorca. Mas eu consegui encontrar o ritmo de jogo no segundo set e subir o nível no terceiro - disse o tenista brasileiro, que completou:

- Quando choveu eu bolei um plano com o Duda (Matos, técnico), a gente conversou, consegui mudar a minha postura na entrada dos pontos, consegui manter mais o jogo na quadra, mais jogado. No final eu consegui subir bastante meu nível e principalmente manter a cabeça mesmo perdendo o saque no 5/4, perdendo match points no 5/3. Acho que a estabilidade mental fez com que eu conseguisse essa vitória hoje. Agora é só tentar descansar e seguir, porque aqui não tem mais jogo fácil.

Na próxima rodada de Wimbledon, Thiago Wild tem uma pedreira pela frente. Ele enfrenta o dinamarquês Holger Rune, 15º colocado do ranking da ATP.