02/07/2024 - 14:33 • Londres (Inglaterra)

Tudo indicava um dia desastroso para o paranaense Thiago Wild. Mas eis que o número 1 do país e 74º do mundo se reergueu, virou jogo improvável e venceu na estreia de Wimbledon. Esta é a primeira vitória do brasileiro no torneio mais tradicional do tênis.

Thiago Wild virou por 3 sets a 2 com parciais de 1/6, 3/6, 7/6 (8/6), 6/4 e 7/5. A partida contra o britânico Paul Jubb, 201º colocado do ranking mundial duropu 4h.

O confronto desta terça-feira (2), foi o primeiro do tenista na chave principal no torneio mais prestigiado do tênis, além da primeira vitória. Wild ainda conqistou seu terceiro triunfo em um Grand Slam, a primeira desde Roland Garros do ano passado - onde só parou na terceira rodada. Naquela ocasião, Thiago venceu o então número dois do mundo, Daniil Medvedev, e o argentino Guido Pella.

Wild emplaca sua primeira virada saindo de 2 sets a 0 abaixo. Ele vence seu segundo jogo em quatro partidas de cinco sets na carreira.

Seu oponente Jubb vinha de semifinal no ATP 250 de Mallorca, na Espanha, e confiante, dominando completamente o brasileiro nos dois primeiros sets.

Como foi o jogo?

Wild não se encontrava nas bolas de fundo, além do jogo agressivo do rival, que quebrou outras duas vezes para fechar por 6/1 em 26 minutos. No segundo set, Thiago até melhorou, teve oportunidades de quebra, mas não aproveitou. Com isso, o brasileiro foi quebrado e passou a reclamar com a juíza de cadeira pedindo a todo momento a paralisação do jogo. Por mais de uma vez o brasileiro parou o jogo e foi gesticular com a arbitragem e até sentou na cadeira.

O jogo foi paralisado quando o Jubb sacava em 5 a 3 para a parcial. Após cerca de uma hora o duelo foi retomado, mas Wild não conseguiu mudar o ritmo, perdeu o set e foi quebrado cedo no segundo set ficando 2 a 0 abaixo. O tenista paranaense conseguiu devolver a quebra, reagiu, teve set-point na devolução, abriu 3 a 0 e 4 a 1 no tie-break, mas sofreu a virada.

Jubb teve 6 a 5 no tie-break e um match-point, mas Thiago salvou e venceu a parcial com um desafio pedido e bola a um milímetro fora marcado de acordo com o replay instantâneo.

Wild começou mais confiante e preciso na quarta parcial, abriu 2 a 0, mas rapidamente Jubb empatou após nova paralisação pela chuva por cinco minutos, com tenistas em quadra. O jogo paralisou novamente no oitavo game dessa vez por mais tempo. Na volta, o brasileiro voltou firme, conseguiu a quebra e fechou por 6/4.

Jubb sentiu a pressão, perdeu a precisão e Thiago largou com quebra no quinto set - ele vinha sacando bem. O brasileiro teve um 0/40 e três match-points no nono game, mais dois no saque do rival, que confirmou o saque e deu a pressão ao brasileiro. Wild abriu 30 a 0, mas cometeu erros, tomou uma linda bola de backhand e foi quebrado. O tenista brasileiro brigou, foi buscar uma nova quebra e desta vez não vacilou.

Nesta quinta-feira (4), Thiago Wild retorna a quadra. Mas ainda aguarda o oponente, que sairá do confronto entre o dinamarquês Holger Rune, 15º favorito e o sul-coreano Soonwoo Kwon, 367º.