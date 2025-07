Brasil terá campeã olímpica no Mundial de Esportes Aquáticos; veja lista

A uma semana do Mundial de Esportes Aquáticos de Singapura, a Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos (CBDA) divulgou a relação de atletas convocados para a competição, que acontece em Singapura, a partir da próxima quinta-feira (10). Entre os nomes divulgados está Ana Marcela Cunha, campeã olímpica na maratona aquática.

Principal competição do ano, o evento terá disputas de natação, águas abertas, polo aquático, nado artístico, e saltos ornamentais, sendo que cada modalidade segue um cronograma específico. As disputas em Singapura começam com o polo aquático e duram até o dia 3 de agosto, com o encerramento das provas de natação e saltos ornamentais.

Na natação, se destacam nomes como o de Guilherme Caribé, Guilherme Costa, o "Cachorrão", Stephanie Balduccini e Maria Fernanda Costa, principais atletas da atual geração. Ao todo, a delegação brasileira contará com 51 atletas em todas as modalidades, com exceção do polo aquático feminino.

Guilherme Caribé é um dos destaques da Seleção Brasileira (Foto: Satiro Sodré/SSPress/CBDA)

Veja a lista completa de convocados para o Mundial

Natação - de 27 de julho a 3 de agosto

Feminino

Beatriz Bezerra - 50m borboleta;

Gabrielle Roncatto - 400m livre, 800m livre e 1500m livre;

Letícia Romão - 1500m livre;

Lorrane Ferreira - 50m livre;

Stephanie Balduccini - 100m livre, 200m livre e 100m borboleta;

Maria Fernanda Costa - 200m livre, 400m livre

Masculino

Guilherme Basseto - 50m costas e 100m costas;

Guilherme Caribé - 50m livre, 100m livre e 50m borboleta;

Guilherme Costa "Cachorrão" - 200m livre e 400m livre;

Stephan Steverink - 400m livre e 400m medley;

Victor Alcará - 50m livre

Águas abertas - de 15 a 20 de julho

Feminino

Ana Marcela Cunha - 3km sprint, 5km, 10km e revezamento;

Viviane Jungblut - 3km sprint, 5km, 10km e revezamento

Masculino

Luiz Felipe Loureiro - 3km sprint, 5km, 10km e revezamento;

Matheus Melecchi - 3km sprint, 5km, 10km e revezamento

Saltos ornamentais - de 26 de julho a 3 de agosto

Feminino

Anna Lúcia Pedroso - Trampolim: 1m, 3m e 3m sincronizado;

Giovanna Pedrodo - Plataforma: 10m e 10m sincronizado;

Ingrid Oliveira - Plataforma: 10m e 10m sincronizado;

Luana Lira - Trampolim: 1m, 3m e 3m sincronizado

Masculino

Caio Dalmaso - Plataforma: 10m sincronizado

Jackson Rondinelli - Plataforma: 10m

Luís Felipe Moura - 1m, 3m, 3m sincronizado;

Miguel Cardoso - Trampolim: 10m sincronizado; high diving;

Rafael Borges - Trampolim 3m sincronizado;

Rafael Max - Trampolim 3m;

Jucelino Júnior - High diving

Nado artístico - de 18 a 25 de julho

Anna Giulia Veloso - Dueto livre feminino, dueto técnico feminino, equipe técnica, equipe libre e equipe acro;

Bernardo Santos - Solo livre masculino, dueto técnico misto, dueto livre misto, equipe técnica e e equipe acro;

Iara da Silva - Técnica e livre por equipes

Gabriela Regly - Feminino do dueto técnico, dueto livre e misto do dueto técnico; técnico por equipes, livrre e acro por equipes;

Sara Marinho - Técnica, livre e acro por equipes;

Bernardo Barreto - Solo técnico masculino e acro por equipes;

Vitória Casale - Técnica, livre e acro por equipes;

Hannah Sukman - Técnica e livre por equipes;

Ana Beatriz Nunes - Técnica, livre e acro por equipes;

Celina Rangel - Dueto livre misto; técnica, livre e acro por equipes;

Marina Godoy Postal - Técnica, livre e acro por equipes

Polo aquático

João Silveira - goleiro

Luís Ricardo Silva - centro

Lucas Andrade - atacante 4/5

Lucas Farias - atacante 1/2

Gustavo Guimarães - atacante 4/5

Pedro Vergara - atacante 1/2

André Freitas - atacante 1/2, defensor

João Leme - atacante 1/2, defensor

Logan Wolverine - defensor

Gustavo Coutinho - atacante 4/5

Gabriel Sojo - defensor

Marcos Paulo Pedroso - centro

João Pedro Fernandes - goleiro

Paulo Oliveira - atacante 4/5