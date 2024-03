F1: Toto Wolff admite que questiona próprio trabalho na Mercedes: ‘Não tomamos pílula da burrice’

Toto Wolff é chefe de equipe e acionista da Mercedes (Foto: Martin KEEP / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 25/03/2024 - 21:43 • Melbourne (AUS)

A Mercedes viveu um fim de semana para se esquecer na Austrália. Com a quebra de motor de Lewis Hamilton e a batida de George Russell na última volta da corrida, a equipe de Brackley amargou, no último domingo (25), a primeira prova sem pontuar desde o GP do Azerbaijão de 2021. O resultado deixou o time atrás da McLaren no Mundial de Construtores.

Chefe de equipe, Toto Wolff recentemente renovou o contrato com a Mercedes até 2026. Desde que assumiu o posto, em 2013, nunca viu o time em um momento tão frágil. As Flechas de Prata, campeã de Construtores entre 2014 e 2021, não vencem uma corrida desde o GP de São Paulo de 2022. O dirigente austríaco ainda crê que é a voz a ser ouvida internamente, mas está sempre aberto a sugestões.

- Preciso ter certeza que minha contribuição é positiva. Então, seria o primeiro a dizer: ‘se alguém tem uma ideia melhor, me conte’. Estou interessado em mudar este time o mais rápido possível, e ficarei feliz em dar minha opinião sobre o que seria ou quem pode ser - declarou Toto aos jornalistas após o GP da Austrália.

Além de Wolff, o diretor-técnico James Allison também garantiu o futuro à longo prazo com a Mercedes, mas o heptacampeão mundial Lewis Hamilton optou pela saída ao fim de 2024, se transferindo para a Ferrari e deixando uma vaga em aberto no time titular para 2025. Toto afirma que se questiona sobre o trabalho e crê que o problema atual não é de filosofia.

Na última volta, George Russell sofreu forte acidente (Foto: Paul CROCK / AFP)

- Temos um problema de física, não um problema filosófico ou organizacional. Não engolimos uma pílula de burrice desde 2021. Simplesmente não entendemos alguns dos comportamentos do carro, enquanto no passado, sempre entendemos. Me olho no espelho todos os dias sobre tudo o que faço. Se acredito que devo fazer uma pergunta ao gerente ou ao treinador, acho que é uma questão justa. Não é o que sinto no momento que devo fazer, mas se você tiver alguma ideia sobre quem poderia mudar isso, ficaria feliz em ouvi-los - completou.

A Fórmula 1 retorna com a temporada 2024 em duas semanas, entre os dias 5 e 7 de abril, com o GP do Japão, em Suzuka.

