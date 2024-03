F1: Horner tenta reafirmar força e mira Alonso para vaga de Pérez na Red Bull em 2025

RBR poderia ter Alonso e Verstappen juntos em 2025 (Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 25/03/2024 - 14:50 • Rio de Janeiro (RJ)

Em meio à disputa interna que ocupa o noticiário da Red Bull, principalmente envolvendo o chefe Christian Horner, outra batalha está em curso pela vaga ao lado de Max Verstappen a partir de 2025. Enquanto o contrato de Sergio Pérez se encerra ao fim deste ano, a intenção de Horner — segundo o portal F1 Insider — é ter Fernando Alonso, atualmente na Aston Martin, já a partir da próxima edição da Fórmula 1.

De acordo com o veículo, as conversas entre a Red Bull e Alonso já estão em um estágio avançado, e o espanhol acredita que a vaga na melhor equipe da Fórmula 1 atual pode levá-lo ao tricampeonato em 2025. Fernando, que conquistou todos os pódios da Aston Martin na temporada passada, tem títulos em 2005 e 2006, ambos pela Renault.

A informação ainda dá conta de que a tentativa de contratar Alonso serve como uma espécie de autoafirmação de Horner, que quer comprovar aos acionistas da Red Bull que o sucesso dos últimos anos se dá muito mais por sua responsabilidade do que por Verstappen, tricampeão mundial e apoiador público do consultor-esportivo Helmut Marko — que não tem relação amistosa com o chefe da equipe.

Caso a contratação de Alonso afaste Verstappen da equipe em direção à Mercedes, a conquista de mais um título mundial em 2025 — desta vez com o espanhol — reafirmaria que Horner é o verdadeiro responsável pelo sucesso recente dos taurinos na Fórmula 1.

O abandono no GP da Austrália também serviu como combustível para o descontentamento de Verstappen com Horner, já que o defeito nos freios do piloto foi causado por uma porca mal apertada. Ainda que seja uma coincidência, o caos interno vivido pela Red Bull neste início de temporada traz o pior momento possível para um problema do tipo.

Não é a primeira vez, entretanto, que Horner busca Alonso para uma vaga na Red Bull. O espanhol já foi alvo do britânico em 2013, quando o chefe queria o bicampeão mundial para a vaga de Mark Webber. No entanto, Marko fez valer sua vontade e fechou com Daniel Ricciardo, então jovem das categorias de base da equipe, para ser companheiro de Sebastian Vettel. Agora, com Horner concentrando o poder de decisão, o cenário é completamente diferente.

A Fórmula 1 retorna com a temporada 2024 em duas semanas, entre os dias 5 e 7 de abril, com o GP do Japão, em Suzuka.