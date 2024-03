Tênis: Última brasileira dá adeus ao Miami Open; Brasil ainda está representado nas duplas masculinas

Ingrid Martins ao centro (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/03/2024 - 21:06 • Miami (EUA)

Ingrid Martins, número 53 do mundo, foi eliminada, ao lado da russa Anna Blinkova, nesta segunda-feira nas oitavas de final de duplas no WTA 1000 de Miami, na Flórida. A brasileira e sua parceira foram superadas pela melhor dupla do mundo, a taiwanesa Hsieh Su Hsieh e a belga Elise Mertens por 2 sets a 0 (7/5 e 7/5).

Ingrid Martins e Anna Blinkova jogaram pela primeira vez juntas e entraram de última hora no domingo na chave de duplas do torneio após três desistências ao longo da semana. Elas haviam vencido dupla chinesa, Jiang Xinyu e Yue Yuan, de forma arrasadora na estreia.

Na partida, as número 1 do mundo controlaram o primeiro e segundo serviço, com porcentagem bem maior do que a brasileira e a russa. Apesar disso, a recém-formada dupla fez um excelente jogo, forçando a partida para o game extra em ambos os sets. Ingrid agora segue para a disputa do WTA 500 de Charleston, nos Estados Unidos, na semana que vem onde joga ao lado da tcheca Tereza Mihalikova.

O Brasil segue com Marcelo Melo como único representante no torneio. O brasileiro joga as oitavas de final de duplas ao lado do francês Edouard Vasselin, contra os americanos Christopher Eubanks e Ben Shelton. A partida será nesta terça-feira (26). O evento sobre o piso duro é realizado no Hard Rock Stadium e tem a premiação de US$ 8,8 milhões (R$ 44 milhões).

