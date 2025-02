George Russell demonstrou confiança no trabalho da Mercedes no desenvolvimento do carro para a F1 2025. Desde a introdução do efeito-solo no novo regulamento, em 2022, a escuderia alemã enfrentou dificuldades para extrair o máximo desempenho de seus monopostos, alternando entre avanços pontuais e novos problemas. Assim, o piloto acredita que a equipe conseguiu evitar as “armadilhas” que comprometeram os últimos projetos.

continua após a publicidade

➡️ Felipe Massa se diz campeão da F1 2008 e critica ‘duas caras’ Alonso: ‘Manipulação’

Após acumular oito títulos no Mundial de Construtores consecutivos no início da era híbrida, a Mercedes venceu apenas 5 corridas nas últimas três temporadas. A nova mudança da escuderia alemã, então, dá confiança à George Russell.

- Acho que teremos uma mudança significativa este ano, para ser honesto. A cada ano, identificamos um problema, resolvemos e isso gerava um novo. Fomos muito mais disciplinados com cada mudança que fizemos e mais criteriosos do que nunca nos testes de simulador, para garantir que não cairíamos em outra armadilha - seguiu George, que vai para a quarta temporada como piloto da equipe de Brackley.

continua após a publicidade

George Russell explicou que, nos últimos anos, a Mercedes adotou uma postura mais reativa, resolvendo problemas à medida que surgiam sem considerar os efeitos colaterais no desempenho do carro. Agora, a equipe foca no futuro, o que pode ser a resposta para as questões enfrentaram nas temporadas passadas.

- Acho que nos últimos anos estávamos tão focados em resolver os problemas que não olhávamos para os impactos futuros das soluções. Era como resolver uma coisa e, em seguida, criar um novo problema - afirmou.

continua após a publicidade

A temporada de 2024 foi um retrato da montanha-russa de desempenho. George Russell surpreendeu ao vencer na Áustria, em estágio onde a Mercedes tinha apenas 2 pódios até então no ano. Lewis Hamilton triunfou na Inglaterra e na Bélgica, corrida em que George foi desclassificado.

George Russell venceu o GP da Béliga em 2024, na Fórmula 1, mas acabou desclassificado (Foto: John Thys/AFP)

Após a segunda vitória do heptacampeão, o time de Toto Wolff voltou a perder rendimento, até que o jovem piloto voltou ao topo no GP de Las Vegas, já na reta final do campeonato. Para a F1 2025, George Russell destacou que a principal meta da equipe foi trabalhar com mais cautela e evitar que mudanças criem novos obstáculos.

- A questão é realmente ser minucioso. Estas são as mudanças fundamentais que vamos fazer. Achamos que o resultado será X. Isso vai ser um problema em determinadas pistas? Se sim, como vamos contornar isso? Até agora, é um passo razoável. Obviamente, não temos ideia do que os outros estão fazendo, e acho que será uma temporada bem interessante com a forma como as equipes vão dividir seus recursos entre 2025 e 2026 - concluiu Russell.

➡️Fique por dentro de todas as notícias do esporte em tempo real no WhatsApp! Clique aqui e siga o canal do Lance!

Quando a Fórmula 1 volta em 2025?

A primeira aparição oficial dos dez carros da Fórmula 1 2025 na pista será entre os dias 26 e 28 de fevereiro, durante os testes de pré-temporada no circuito de Sakhir, no Bahrein. O campeonato começa oficialmente no dia 16 de março, em Melbourne, na Austrália.