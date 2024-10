Red Bull cita mudança e espera ‘reviravolta’ após EUA: ‘Temos chances nos construtores’

A Red Bull não vive bom momento na Fórmula 1 e perdeu a liderança no Mundial de Construtores para a McLaren. Porém, o consultor Helmut Marko acredita que a situação da esquadra taurina está prestes a mudar de patamar. De acordo com o austríaco, o GP dos Estados Unidos, que acontece no próximo fim de semana, vai ser um divisor de águas para o time dos energéticos, que está preparando algumas mudanças no RB20.

Após um começo de temporada avassalador e que dava indícios de que teria um domínio similar ao que foi visto em 2023, a Red Bull entrou em queda na F1 2024. Desde o GP de Miami, quando Lando Norris venceu pela primeira vez na carreira, a McLaren mostrou que seria a principal concorrente dos taurinos. Desde então, a equipe britânica melhorou cada vez mais o MCL38, enquanto os austríacos enfrentaram uma série de problemas com o RB20.

Devido às complicações com o carro, a Red Bull está a oito corridas sem vencer em 2024. O último triunfo aconteceu no GP da Espanha, em junho. Em meio à fase complicada, o time liderado por Christian Horner ainda perdeu a liderança no Mundial de Construtores e hoje tem uma desvantagem de 41 pontos para a McLaren.

O consultor Helmut Marko reconheceu que a Red Bull cometeu alguns erros nas etapas mais recentes, mas está certo de que o cenário pode ser revertido em breve. Afinal, a equipe está preparando mudanças já para o GP dos Estados Unidos.

“Em Zandvoort, achamos que ultrapassar seria impossível se ficássemos à frente na largada, mas foi um erro de cálculo completo. Lando nos ultrapassou e ficou cada vez mais distante. Em algum momento ficou claro que tínhamos de encontrar velocidade. Temos de desenvolver um carro com o qual Max possa atacar, porque apostar apenas no segundo lugar não é o suficiente”, disse Marko.

Max Verstappen, da Red Bull, no Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1 (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

“Ainda faltam seis corridas. Já estamos assumindo que a tendência que vimos em Singapura e Baku, com algumas mudanças em Austin, vai fornecer a reviravolta necessária. Se essa reviravolta realmente acontecer, então Sergio Pérez também terá um desempenho melhor novamente. Então também temos uma chance no título de construtores”, finalizou o consultor da Red Bull.

Após pausa de quase um mês, a Fórmula 1 retorna entre os dias 18 e 20 de outubro para o GP dos Estados Unidos, em Austin.