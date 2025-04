Uma foto singela, porém muito significativa ganhou o noticiário internacional neste domingo (13). Michael Schumacher foi um dos campeões de F1 que assinaram o capacete de Jackie Stewart, que será leiloado para arrecadar fundos para pessoas com demência. Apesar disso, o ex-piloto continua longe dos holofotes, sem aparições públicas.

O heptacampeão da Fórmula 1, que vive isolado da vida pública desde o grave acidente de esqui sofrido em dezembro de 2013, recebeu a ajuda da esposa para assinar o item. Em traços muito mais simples do que o habitual, Corinna guiou a mão de Michael para deixar as iniciais MS, contou o tricampeão.

Stewart explicou que “era muito importante para Corinna que Michael assinasse, como os demais campeões vivos fizeram”. Esta é, portanto, a primeira ação pública de Schumacher, que convive desde então com as sequelas do acidente.

Assinatura de Michael Schumacher em capacete de Jackie Stewart (Foto: Reprodução)

Como está Michael Schumacher?

Michael Schumacher, que se tornou avô este ano, não aparece em público desde 29 de dezembro de 2013. Na ocasião, sofreu um grave acidente de esqui quando descia uma montanha abaixo da estação Méribel, nos alpes franceses. Ao cruzar uma área externa sem muita segurança a mais de 100 km/h, caiu e bateu a cabeça com violência contra uma pedra. O capacete, crucial para evitar uma morte instantânea, foi partido ao meio, deixando uma cena cheia de sangue.

Removido do local de helicóptero, o ex-piloto foi inicialmente levado a um hospital na cidade de Moûtiers. Depois, foi transferido para o centro de traumatologia de Grenoble, especializado em acidentes de esqui. Com hemorragia cerebral, entrou em coma, e viu o estado de saúde se deteriorar rapidamente.

Após a primeira cirurgia, apresentou uma ligeira melhora, o que permitiu um segundo procedimento, removendo um hematoma e buscando aliviar a pressão intracraniana do piloto, que passou o aniversário de 45 anos na UTI. Em junho de 2014, o Schumacher foi removido do coma e seguiu a recuperação com a transferência de hospital, deixando Grenoble e sendo internado em Vaud, na Suíça.

Recentemente, o jornalista alemão Felix Gorner, do grupo de mídia "RTL", forneceu atualização sobre as condições de Schumacher. Segundo o profissional, ele não consegue se comunicar e depende de cuidadoras.

