Russell e Antonelli são punidos por infração nos boxes no Bahrein

George Russell e Andrea Kimi Antonelli foram punidos após a classificação e perderam uma posição no grid de largada do GP do Bahrein. A dupla da Mercedes deixou os pits antes de o Q2 ser reiniciado após a bandeira vermelha causada pelo acidente de Esteban Ocon. Assim, Russell parte de terceiro na prova de domingo (13), enquanto Antonelli sai de quinto.

A Mercedes apresentou um bom ritmo durante todo o fim de semana da Fórmula 1 no Bahrein e Russell e Antonelli foram além das expectativas durante a classificação, com Russell se colocando ao lado do pole Oscar Piastri na primeira fila, enquanto o Antonelli conquistou um bom quinto lugar. Porém, a equipe liderada por Toto Wolff cometeu um erro após a bandeira vermelha causada pelo acidente de Ocon no TL2 e prejudicou o resultado dos pilotos.

Da dir. para esq.: George Russell, Oscar Piastri e Charles Leclerc; eles são os três primeiros do Bahrein (Foto: Giuseppe Cacace / AFP)

Com a batida de Ocon no Q2, a sessão foi interrompida e, após a pista ser limpa pelos comissários, a direção de provas deu uma estimativa de quando as atividades seriam retomadas. Porém, Andrew Shovlin, representante da Mercedes que se apresentou às autoridades, admitiu que liberou os carros no momento errado pois 'interpretou incorretamente a mensagem exibida na página 3 da Tela de Cronometragem, 'estimated re-start time' ('horário estimado de relargada', na tradução livre)'. Shovlin se confundiu e pensou que a mensagem indicava o horário de retomada da classificação.

Shovlin tentou livrar a Mercedes da punição e argumentou que 'não houve vantagem esportiva', uma vez que ainda restavam 11 minutos para o fim do Q2 e todos os outros times tinham tempo o suficiente para voltar para a pista. Os comissários, no entanto, negaram o argumento.

Batida de Esteban Ocon no GP do Bahrein de F1 (Foto: Andrej Isakovic / AFP)

— O Diretor Esportivo da FIA para os monopostos (Tim Mylon) afirmou que esse tipo de ação pode sim representar uma vantagem esportiva para a Mercedes, uma vez que poderia permitir que uma equipe executasse seu plano de corrida, enquanto outras talvez não conseguissem. Os comissários concordam com essa visão, especialmente quando restam apenas alguns minutos na sessão — informou o documento da FIA.

— O Diretor Esportivo da FIA argumentou que deveria haver uma punição esportiva, em vez de apenas uma multa à equipe, caso contrário, no futuro, as equipes poderiam liberar seus carros assim que o horário estimado de relargada fosse divulgado. Os comissários concordam com esse ponto de vista, mas aceitaram que se tratou de um erro genuíno e não intencional por parte da Mercedes — finalizou a entidade que regula o esporte.

Confira novo grid de largada no GP do Bahrein

Com as penalizações, o Grande Prêmio do Bahrein ganha um grid diferente do formado na classificação. Com a punição a George Russell, há mudanças já na primeira fila de largada. Confira a nova formação:

F1 tem novo grid após o GP do Bahrein (Foto: Reprodução/FIA)

O GP do Bahrein de Fórmula 1 acontece neste domingo (13), a partir da 12h (de Brasília). A prova tem transmissão da TV Band e do F1TV, streaming oficial da Fórmula 1.