Oscar Piastri confirmou o favoritismo e conquistou a pole position no GP do Bahrein. O piloto da McLaren comemorou o resultado, mas demonstrou certa insatisfação com o equilíbrio visto na ponta do grid. Após cravar o melhor tempo da sessão, reconheceu que os rivais estavam mais próximos do que gostaria e já projetou uma disputa intensa na corrida.

continua após a publicidade

➡️ GP do Bahrein: Piastri conquista nova pole na F1 2025; Bortoleto é 18º

O australiano registrou 1m29s841 na última tentativa no Q3 para superar George Russell, da Mercedes, por 0s168 e garantir a posição de honra. Charles Leclerc, da Ferrari, larga em terceiro. Logo após o fim das atividades de pista, em entrevista a David Coulthard, Piastri celebrou o desempenho, destacando a sensação do MCL39.

- Estive confiante o fim de semana inteiro. O treino livre 1 foi uma experiência diferente, porque o carro parecia mais de rali do que de F1, mas depois disso fiquei bastante confortável”, revelou. “Tivemos bom ritmo no TL3. Os adversários se aproximaram um pouco mais do que eu queria na classificação, mas ainda entreguei a volta que precisava no momento certo e isso é o mais importante - afirmou.

continua após a publicidade

Se a equipe "Papaya" comemorou a pole de Piastri, o mesmo não pode ser dito da outra metade da garagem. Lando Norris cometeu um erro na última volta e ficou apenas com o sexto lugar. Questionado se esperava uma corrida mais tranquila sem o companheiro largando ao lado, o #81 manteve os pés no chão.

- Vejamos como vai ser a primeira curva. Como disse, tenho me sentido confortável no carro e não tem lugar melhor para largar que na pole position. Estou muito feliz e espero o melhor amanhã - concluiu Norris.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Oscar Piastri em frente a P1 da qualificatória no GP do Bahrein (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

Como foi a última classificatória?

Yuki Tsunoda e Verstappen abriram a primeira volta rápida da terceira qualificatória, e o japonês superou o companheiro de Red Bull por 0,4 segundos. A dobradinha da Mercedes foi vista rapidamente, já que as Ferraris ultrapassaram Antonelli. Pouco depois, Piastri assumiu novamente a liderança sobre o Russell, ao garantir o melhor tempo do fim de semana. Uma penalidade eliminou a volta do jovem italiano, que caiu para a décima colocação, assim como Hamilton - ao passar os limites de pista.

A última volta dos pilotos mexeu com todo o grid de largada. A rápida liderança de Antonelli foi tomada por Russell que fez um tempo excelente de 1m30s009. O desempenho do britânico foi superado apenas por Piastri na pole position no GP do Bahrein. Após os dois, Charles Leclerc, da Ferrari, manteve sua posição do TL 3 para fechar o top-3 da qualificatória.

A grande surpresa veio logo abaixo do pódio do Q3, com o novato Antonelli em quarto lugar, seguido por Pierre Gasly, da Alpine. O erro na curva 1 custou para Norris uma melhor classificação. O britânico terminou na sexta posição, a frente de Verstappen, Carlos Sainz e Hamilton, respectivamente. Novo na Red Bull, Tsunoda não registrou tempo e ficou com a décima colocação.