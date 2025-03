Após uma das trocas de mais expectativas para a F1 2025, Adrian Newey enfim começou o trabalho na Aston Martin. O engenheiro espera "desenvolver um fluxo criativo" junto dos novos colegas na equipe, assim como Andy Cowell, CEO e chefe da equipe, entende que, além do carro de 2026 - principal objetivo -, o projetista ajudará no desenvolvimento do AMR25. O britânico ainda falou da maneira como os esmeraldinos vêm se preparando estruturalmente ao longo dos últimos meses.

A jornada do "Mago da Aerodinâmica" na base de Silverstone começou oficialmente na última segunda-feira (3), após meses aguardando pelo fim do período de carência devido ao encerramento do vínculo com a Red Bull. Com uma mudança radical de regras prestes a acontecer na Fórmula 1, Lawrence Stroll, proprietário da escuderia, tem investido pesado nos últimos anos para aperfeiçoar a qualidade dos membros do corpo técnico e construir uma fábrica de última geração. E Newey, claro, virou a peça central desse quebra-cabeça.

- Todos estão super empolgados em trabalhar com o Adrian. O histórico dele fala por si só. Estamos ansiosos para recebê-lo na fábrica, integrá-lo como um novo funcionário, pode ser um pouco diferente, e começar o trabalho para apresentá-lo aos principais membros técnicos da nossa empresa, mostrar as ferramentas de negócios para engenharia do carro e então começar a criar o carro de 2026, mas também ajudando nas melhorias para 2025 - disse Cowell.

O dirigente ainda mostrou confiança de que Adrian Newey, grande engenheiro de 66 anos, não terá dificuldades para se habituar à estrutura organizacional que vem sendo desenvolvida.

- Como anunciamos em janeiro, fizemos algumas mudanças para tentar tornar a organização mais enxuta e, portanto, mais eficiente, para que a comunicação seja boa e rápida. E para tentar dar ênfase ao foco na pista e ao foco no desenvolvimento da fábrica, o que acho especialmente importante para este ano, com as últimas corridas sob as regras atuais e, então, um novo regulamento que permanecerá em vigor por cinco anos - continuou.

- Sempre achei que, se temos um engenheiro pensando no hoje e nos próximos 12 meses, é sempre no hoje em que focamos. E é por volta dos 45 minutos do segundo tempo que começamos a pensar no próximo ano. Então, (é importante) ter isso bem dividido, para que os indivíduos estejam inteiramente dedicados a cada projeto. Estamos fazendo isso e dando uma boa ênfase em qual é a responsabilidade de cada um. Gosto de ver um grupo de pessoas criativas focadas, entendendo que seus parceiros estão bem focados e entregando excelência. Desta forma, tendemos a olhar para a nossa área e fazer o nosso melhor. Então, é assim que estamos tentando trabalhar - prosseguiu o chefe da Aston Martin, que concluiu:

- Mas vamos nos esforçar para garantir que cada departamento esteja fazendo o seu melhor absoluto, melhorando sempre. E acreditamos que isso vai aumentar nossa taxa de desenvolvimento. Se aumentarmos a nossa taxa de desenvolvimento, ultrapassamos nossos oponentes. E se continuarmos melhorando nossa taxa de desenvolvimento, vamos nos manter à frente dos nossos rivais.

Adrian Newey já foi apresentado pela nova equipe (Foto: Reprodução/Aston Martin)

Quando começa a F1 2025?

Após os testes no Bahrein, o próximo compromisso das equipes é o GP da Austrália, entre os dias 13 e 16 de março. É a primeira vez desde 2019 que a Austrália abre a temporada da F1, o Bahrein era palco da abertura desde 2021.

A temporada de 2025 tem 24 corridas previstas, o GP de São Paulo será em 9 de novembro. A temporada será encerrada em 7 de dezembro, no GP de Abu Dhabi.