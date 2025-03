F1: renomado projetista, Adrian Newey tem primeiro dia em nova equipe

Adrian Newey, um dos maiores designers da história da Fórmula 1, iniciou uma nova fase em sua carreira ao se juntar à Aston Martin. Reconhecido por projetar carros campeões para Williams, McLaren e Red Bull, Newey foi contratado para impulsionar o ambicioso projeto de Lawrence Stroll, que visa transformar a equipe em uma candidata ao título a partir de 2026, quando novas regras de motor e aerodinâmica entrarão em vigor. Ele assumiu o cargo de sócio-gerente técnico, criado especialmente para ele, e também se tornou acionista da equipe, reforçando seu compromisso com o projeto.

Newey, que estava de licença após deixar a Red Bull, expressou entusiasmo com o novo desafio. Em declarações ao podcast BBC F1: Back at Base, ele destacou que seu primeiro objetivo é se integrar à equipe, entender como cada membro trabalha.

- Estou ansioso por isso e o que tiver que ser, será. O primeiro objetivo é realmente conhecer todo mundo aqui, entender como cada um trabalha e tentar me integrar a todos. É falar com os pilotos, é falar com meus colegas engenheiros, tentar trocar ideias com eles. Fazer esse tipo de fluxo criativo acontecer - afirmou o projetista

A experiência e expertise de Newey são vistas como fundamentais para elevar a Aston Martin ao topo da categoria. Fernando Alonso, piloto da equipe, já classificou a equipe como "a equipe do futuro" com a chegada do projetista.

A contratação de Adrian Newey foi celebrada por Andy Cowell, novo CEO do Grupo e chefe de equipe, que destacou o impacto positivo do designer no projeto. O diretor, que liderou o desenvolvimento do motor dominante da Mercedes entre 2014 e 2021, afirmou que a equipe está animada para trabalhar com o britânico.

- Estamos começando a trabalhar para apresentá-lo aos principais participantes técnicos do nosso negócio, mostrando a ele as ferramentas de negócios para projetar o carro e, então, nos dedicando à criação de um carro para 2026 e ajudando nas melhorias para 2025 - afirmou Cowell.

Enquanto isso, a Aston Martin aguarda a chegada de Enrico Cardile, atual chefe de motores da Ferrari, contratado para 2025. A equipe ainda negocia com a Ferrari para definir a data de início do engenheiro. Com a dupla Newey e Cardile, a Aston Martin busca consolidar um time técnico de elite para competir com as grandes equipes da Fórmula 1, almejando não apenas vitórias, mas também títulos mundiais.