A conquista da medalha de bronze na Liga das Nações, neste domingo (3), teve um sabor especial de superação para um dos heróis da partida contra a Eslovênia. O central Matheus Pinta desabafou após a vitória do Brasil e se emocionou ao relembrar a longa jornada de três anos sofrendo com lesões.

Destaque na vitória por 3 sets a 1, com 11 pontos, o jogador celebrou a volta por cima.

'Essa medalha de bronze vale ouro'

Em sua fala, Pinta relembrou que chegou à competição sem grandes expectativas, mas agarrou a chance que teve após a lesão de Judson.

— Eu estou muito grato a Deus por estar vivenciando isso com a Seleção Brasileira. Como eu tinha falado antes, foram três anos longe por causa de lesão, eu tive muita resiliência. Vim pra cá desacreditado e Deus me honrou — disse o central, que continuou:

— Infelizmente veio a lesão do Judson, que estava vindo muito bem, um dos melhores centrais da liga, mas eu consegui entrar, suprir ele e ajudar a equipe a conquistar isso. Essa temporada foi incrível. Essa medalha de bronze vale ouro pra gente, porque a gente estava em sétimo no ranking e conseguiu ir pra terceiro agora. Essa medalha veio para consagrar todo o trabalho. Agradeço ao Bernardo pela oportunidade, por ele ter acreditado em mim. Só gratidão a todos.

Como foi o jogo entre Brasil e Eslovênia na VNL?

A disputa pelo terceiro lugar entre Brasil e Eslovênia começou intensa e equilibrada. O primeiro set teve um início polêmico, com um ponto duvidoso a favor da Eslovênia, mas o Brasil respondeu rapidamente. As equipes mantiveram o placar apertado durante toda a parcial, com destaque para o forte ritmo imposto dos dois lados. No entanto, os erros brasileiros pesaram no fim, e os eslovenos aproveitaram bem seus bloqueios para fechar o set em 25 a 23.

No segundo set, o Brasil iniciou melhor, com um belo ponto de Honorato, e conseguiu manter uma leve vantagem durante quase toda a parcial. A equipe mostrou qualidade nas finalizações, especialmente com o ponteiro camisa 8, enquanto os erros da Eslovênia e a boa defesa brasileira ajudaram a manter o controle. O equilíbrio foi rompido com boas jogadas de saque de Alan e ataques certeiros de Darlan, garantindo a vitória brasileira por 25 a 20 e o empate no placar geral.

O terceiro set começou complicado para o Brasil, com a Eslovênia abrindo cinco pontos de vantagem. Mas uma sequência de saques de Lucarelli e a entrada de Brasília no lugar de Cachopa mudaram o ritmo do jogo. O Brasil virou o placar e fechou com um ace de Darlan por 25 a 23. No quarto set, mesmo com nova tentativa de reação eslovena, o Brasil voltou mais organizado, reassumiu a liderança e abriu vantagem. Com um ataque de Arthur Bento e um erro final da Eslovênia, o time brasileiro fechou em 25 a 19 e garantiu a medalha de bronze.