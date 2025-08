AO VIVO: Acompanhe a etapa do GP da Hungria na Fórmula 1

A Fórmula 1 fará sua última etapa no GP da Hungria neste fim de semana, entre os dias 1º e 3 de agosto, antes das férias de verão. Após interessante classificação, os pilotos entram na pista do Circuito de Hungaroring neste domingo (3). Acompanhe com o Lance! os detalhes da corrida.

Gabriel Bortoleto terminou a classificação na sétima colocação. O brasileiro superou seu companheiro de equipe, Nico Hülkenberg, que largará na 18ª posição. A pole position ficou com Charles Leclerc ao superar as McLaren nos segundos finais. Oscar Piastri e Lando Norris fecham as primeiras posições.

Acompanhe a corrida

Foi liberada a volta de formação para aquecimento dos pneus

Largada autorizada

A largada foi marcada pela força de prontidão de Charles Leclerc, que saiu com rapidez para garantir a primeira colocação com autoridade. Entre as McLarens, parecia que Lando Norris poderia avançar para roubar a segunda colocação do companheiro Oscar Piastri, o que não aconteceu.

O australiano se defendeu com maestria sua posição, mas quase foi superado por George Russell que vinha logo atrás. A forte largada do britânico o ajudou a assumir a colocação de Norris, que se atrapalhou e foi ultrapassado também por Fernando Alonso.

Gabriel Bortoleto e Max Verstappen superaram com facilidade Lance Stroll para vencer uma posição cada um. Pouco tempo depois, Norris tomou de volta a posição de Alonso em quarto colocado, ficando ainda atrás de Russell.

Forte atrás de Alonso, Bortoleto rodava mais rápido que o veterano da Aston Martin e mantinha a distância por menos de 1 segundo. Apesar disso, um problema pode atrapalhar a corrida do brasileiro. Segundo a FIA, parece que o novato - assim como Nico Hulkenberg - queimaram a saída com uma largada falsa.

O primeiro piloto a ir para os boxes foi, inclusive, o alemão Hulkenberg, que começou com compostos macios e trocou para os médios. Enquanto isso, foi confirmado que o fim da investigação contra os pilotos da Sauber - brasileiro sem punições, enquanto companheiro levou 5 segundos.

O forte ritmo dos carros da McLaren é o grande destaque da temporada de 2025 da Fórmula 1. A qualidade da equipe, no entanto, não assustou Leclerc com sua Ferrari nas primeiras 11 voltas do GP da Hungria. O monegasco abriu com facilidade quase 3 segundos de diferença.

Ainda na parte de cima da tabela, Verstappen se mantém na cola de Bortoleto pela segunda colocação. O holandês esteve a menos de 1 segundo por algumas voltas, mas problemas com os pneus parecem ter retardado o piloto da Red Bull. Com isso, a vantagem do brasileiro subiu para 1,3 segundos.

Momento de estratégias e pressões

A largada intensa mudou significativamente o grid definido nas classificatórias. Após esse forte início, houve uma certa estagnação nas movimentações em pista, o que pode ser justificado pelas estratégias de apenas uma parada. Essa escolha fará o piloto evitar forçar os compostos "desnecessariamente" para preservação.

Após Hulkenberg, que foi aos boxes na sexta volta, a volta 16 foi marcado pelo pit stop de Alex Albon e Esteban Ocon. O primeiro escolheu pelo médio, enquanto o piloto da Haas ficou com os duros.

Verstappen decidiu ir para os boxes, e tudo indica que a estratégia seja tentar um undercut para cima de Bortoleto. O holandês colocou os pneus duros. Em seguida, foi a vez de Piastri tentar o mesmo sobre Leclerc, que se mantém na liderança.

A média é de 20 segundos de perda de tempo no pit stop. Com isso, o tetracampeão mundial da Fórmula 1 voltou a pista na 16ª colocação, atrás de Hulkenberg. Ainda no topo, o australiano da McLaren perdeu "apenas" duas posições e voltou em quarto lugar.

Bortoleto registrou um problema com a reposta do carro através do rádio. Apesar disso, se manteve fora dos boxes e aproveitou para subir uma posição com a ida de Russell para o pit stop, o que não durou. Após o retorno a pista, o britânico conseguiu uma limpa ultrapassagem para cima do brasileiro.

Junto do veterano da Mercedes, Leclerc aproveitou para ir aos boxes, o que deu a liderança provisória para Norris. Não demorou também para Russell ultrapassar Alonso, que tinha pneus desgastados.

Em mais um fim de semana difícil, Hamilton conseguiu recuperar a sua posição de largada e ainda avançou mais uma. O heptacampeão mundial ainda reportou problemas para ultrapassar o novato Isack Hadjar em busca pela décima colocação.

Grande acerto de Norris e McLaren

Também pelos rádios, um pouco antes, Piastri e o engenheiro discutiam a dificuldade e improbabilidade de continuar com a estratégia de apenas uma parada. A situação é bem diferente para Norris, no entanto, que ainda não foi para os boxes e tenta segurar Leclerc com o mesmo jogo por 40 voltas - o que não deve acontecer, já que a diferença cai cada volta mais.

A briga pelo título da temporada de 2021 fez uma breve aparição na volta 30, quando Verstappen foi para cima de Hamilton pela 10ª colocação. Ao forçar a ultrapassagem, o holandês jogou para cima do adversário e um leve toque aconteceu entre os carros. O piloto da Ferrari levou a pior nessa briga, ao ser jogado para fora da pista; o britânico voltou rapidamente para o circuito.

Como esperado, a estratégia de parar apenas uma vez caiu por terra para Norris na volta 31. Ele foi chamado para os boxes para evitar perder segundos decisivos contra o Leclerc. Em busca da reviravolta perfeita, a McLaren bateu o recorde de pit stop mais rápido da temporada com 1,9 segundos apenas.

A diferença entre Leclerc e Piastri voltou a aumentar para mais de 2 segundos. Vale destacar que as chances são enormes de ambos pararem mais uma vez, assim como Russell que vem logo em seguida. Com isso, a vitória da etapa pode cair no colo de Norris, com sua estratégia de apenas uma parada.

Na metade da prova, os pilotos Alonso, Bortoleto, Lawson, Stroll e Hamilton ainda não foram para os boxes. Entre os cinco, o canadense Lance foi o primeiro a parar para trocar os pneus, de médios para duros, seguido do companheiro de Aston Martin. Bortoleto e Lawson pararam apenas na 41ª volta.

Blefe na fase final pode ser decisivo

Piastri assumiu a liderança pela primeira vez na etapa da Hungria. Sem ultrapassagens conquistadas, o australiano utilizou do famoso blefe para superar Leclerc no topo da tabela.

O anúncio foi feito pelo rádio da McLaren que o líder do Mundial de Pilotos entraria nos boxes para tentar chegar forte ainda, pelo menos, contra Norris - adversário direto no campeonato da Fórmula 1. Apesar disso, foi o piloto da Ferrari que entrou no pit para a segunda troca de pneus, o que manteve Piastri na pista.

Momentaneamente foi uma boa estratégia, mas, como esperado, Piastri precisou ir entrar para fazer a troca, e a liderança caiu para o Norris mais uma vez.

Quem lidera a F1?

Atualmente, desde o GP de Miami, Oscar Piastri mantém a vantagem sobre Lando Norris e se firmou como o líder da Fórmula 1. A liderança foi, mais uma vez, confirmada com a forte vitória no GP da Bélgica. O australiano soma 266 pontos, 16 a mais que o companheiro de equipe. No campeonato das equipes, quem está na melhor é a McLaren, com 417 pontos.