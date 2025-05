Campeão olímpico, Ítalo Ferreira inaugura cafeteria em São Paulo

Campeão olímpico e mundial de surfe, Ítalo Ferreira inaugurou nesta quinta-feira (28), sua primeira cafeteria. Localizada na Alameda Santos, em São Paulo, a Stoke-Ed Coffee carrega o DNA da sua marca de cafés lançada em 2024 e foi pensada pelo atleta com o objetivo de unir o lifestyle esportivo com o espírito urbano.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- A loja do café veio em um momento bem oportuno na minha vida. A marca Stoke-Ed Coffee era um sonho que se tornou realidade no ano passado e foi muito bem recebida pelas pessoas. Meu segundo sonho era ter uma cafeteria, e esse formato de Coffee Shop combina muito com o meu estilo de vida e é um negócio que tem me motivado fora do esporte - declarou.

O projeto nasceu da parceria entre Italo e o empresário Ricardo Meinberg, que tem sólida experiência no setor de hotelaria e gastronomia à frente dos restaurantes La Fortuna. Segundo o empresário, os dois se conheceram na reinauguração de um dos seus restaurantes na capital paulista, quando Ítalo manifestou o desejo de abrir uma cafeteria.

continua após a publicidade

➡️Sul-africano Jordy Smith ultrapassa Italo Ferreira e lidera ranking da WSL

Cafeteria de Ítalo Ferreira fica na capital paulista (Foto: Divulgação)

Gastronomia e lifestyle

Segundo Ítalo, a ideia é que a Stoke-Ed Coffee seja um lugar para encontrar amigos, família e até para trabalhar. Além de opções para café da manhã, o cardápio assinado pelo Chef Miguel Meinberg, formado na Le Cordon Bleu Brasil, também traz pratos para almoço e jantar.

- Quando pensei na cafeteria, queria trazer algumas ideias diferentes e que combinam com a minha rotina para que as pessoas possam experimentar também. Dei meus pitacos na escolha do cardápio, que vai ter variedade de cafés tendo como base a minha marca, mas também vamos trazer algo diferente. E pensando nos pratos e opções de alimentos, a Sofia (Larocca), minha namorada, e o chef Miguel, montaram o cardápio para oferecermos opções saudáveis e saborosas também - finalizou Ítalo.