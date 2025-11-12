O Prêmio Brasil Olímpico 2025, premiação do Comitê Olímpico do Brasil (COB) que prestigia os atletas olímpicos brasileiros, será no próximo dia 11 de dezembro. O evento volta a ser realizado na Cidade das Artes Bibi Ferreira, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. A informação foi obtida pelo Lance! com exclusividade.

continua após a publicidade

➡️ Prêmio Brasil Olímpico: confira todos os vencedores

A premiação terá os atletas indicados divulgados em breve. No ano anterior, o evento aconteceu no Teatro Vivo Rio, mas agora retorna à Cidade das Artes. No ano passado, cerca de 50 pessoas foram premiadas, dentre atletas, treinadores e equipes.

Marcus Vinicius D'Almeida e Rebeca Andrade no Prêmio Brasil Olímpico 2023 (Foto: Alexandre Loureiro/COB)

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Confira vencedores do último Prêmio Brasil Olímpico