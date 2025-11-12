Exclusivo: Prêmio Brasil Olímpico tem data e local definidos para 2025
Evento prestigia atletas brasileiros
O Prêmio Brasil Olímpico 2025, premiação do Comitê Olímpico do Brasil (COB) que prestigia os atletas olímpicos brasileiros, será no próximo dia 11 de dezembro. O evento volta a ser realizado na Cidade das Artes Bibi Ferreira, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. A informação foi obtida pelo Lance! com exclusividade.
A premiação terá os atletas indicados divulgados em breve. No ano anterior, o evento aconteceu no Teatro Vivo Rio, mas agora retorna à Cidade das Artes. No ano passado, cerca de 50 pessoas foram premiadas, dentre atletas, treinadores e equipes.
Confira vencedores do último Prêmio Brasil Olímpico
- Prêmio Inspire Riachuelo - Ana Sátila
- Prêmio Adhemar Ferreira da Silva - Zé Roberto Guimarães
- Destaques Jogos da Juventude Caixa 2024 - Giovanna Imhof e Lúcio Flávio Filho
- Atleta Revelação - Gustavo Oliveira, o Bala Loka
- Atleta da Torcida - Caio Bonfim
- Prêmio Ovvi Influenciador do Ano - Flávia Saraiva
- Melhor Evento Misto - Equipe Mista de Judô
- Prêmio Espírito Olímpico - Christian Gebara (CEO da Vivo)
- Melhor em cada categoria:
Atletismo - Caio Bonfim
Águas Abertas - Ana Marcela Cunha
Basquete 3x3 – Luana Batista
Basquete 5x5 – Marcelinho Huertas
Boxe - Beatriz Ferreira
Breaking – B-Girl Mini Japa
Canoagem Slalom - Ana Sátila
Canoagem Velocidade - Isaquias Queiroz
Ciclismo BMX Freestyle – Gustavo Bala Loka
Ciclismo BMX Racing – Paola Reis
Ciclismo de Estrada – Ana Vitória ‘Tota’ Magalhães
Ciclismo Mountain Bike – Ulan Galinski
Ciclismo de Pista – Wellyda Rodrigues
Desportos na Neve – Zion Bethonico
Desportos no Gelo – Nicole Silveira
Escalada Esportiva – Rodrigo Hanada
Futebol – Lorena
Ginástica Artística - Rebeca Andrade
Hóquei Sobre a Grama – Lucas Varela
Judô - Beatriz Souza
Levantamento de Peso - Laura Amaro
Nado Artístico - Marina Postal e Eduarda Mattos
Natação - Guilherme Costa
Pentatlo Moderno – Isabela Abreu
Polo Aquático – Gabriel Sojo
Remo – Lucas Verthein
Rugby Sevens – Thalia Costa
Saltos Ornamentais - Ingrid Oliveira
Skate - Rayssa Leal
Surfe - Tatiana Weston-Webb
Taekwondo - Edival Pontes
Tênis - Beatriz Haddad Maia
Tênis de Mesa - Hugo Calderano
Tiro com Arco - Marcus Vinícius D'Almeida
Tiro esportivo – Geovana Meyer
Triatlo - Miguel Hidalgo
Vôlei – Gabi Guimarães
Vôlei de Praia - Duda Lisboa e Ana Patrícia
Wrestling Greco-Romana – Joilson Junior
Wrestling Livre – Giulia Penalber
- Melhor Treinadora Individual - Sarah Menezes
- Melhor Treinador Individual - Francisco Porath
- Melhor Treinador Coletivo - Arthur Elias
- Equipe do Ano - Seleção Brasileira Feminina de Futebol
- Prêmio Atleta do Ano - Troféu Rei Pelé - Rebeca Andrade (Feminino) e Caio Bonfim (Masculino)
