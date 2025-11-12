menu hamburguer
Mais Esportes

Exclusivo: Prêmio Brasil Olímpico tem data e local definidos para 2025

Evento prestigia atletas brasileiros

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 12/11/2025
19:43
Rebeca Andrade &#8211; Prêmio Brasil Olímpico
Rebeca Andrade no Prêmio Brasil olímpico de 2022 (Foto: COB)
O Prêmio Brasil Olímpico 2025, premiação do Comitê Olímpico do Brasil (COB) que prestigia os atletas olímpicos brasileiros, será no próximo dia 11 de dezembro. O evento volta a ser realizado na Cidade das Artes Bibi Ferreira, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. A informação foi obtida pelo Lance! com exclusividade.

➡️ Prêmio Brasil Olímpico: confira todos os vencedores

A premiação terá os atletas indicados divulgados em breve. No ano anterior, o evento aconteceu no Teatro Vivo Rio, mas agora retorna à Cidade das Artes. No ano passado, cerca de 50 pessoas foram premiadas, dentre atletas, treinadores e equipes.

Marcus Vinicius D'Almeida - Rebeca Andrade - Prêmio Brasil Olímpico 2023
Marcus Vinicius D'Almeida e Rebeca Andrade no Prêmio Brasil Olímpico 2023 (Foto: Alexandre Loureiro/COB)

Confira vencedores do último Prêmio Brasil Olímpico

    1.
  1. Prêmio Inspire Riachuelo - Ana Sátila
    2. 2.
  2. Prêmio Adhemar Ferreira da Silva - Zé Roberto Guimarães
    3. 3.
  3. Destaques Jogos da Juventude Caixa 2024 - Giovanna Imhof e Lúcio Flávio Filho
    4. 4.
  4. Atleta Revelação - Gustavo Oliveira, o Bala Loka
    5. 5.
  5. Atleta da Torcida - Caio Bonfim
    6. 6.
  6. Prêmio Ovvi Influenciador do Ano - Flávia Saraiva
    7. 7.
  7. Melhor Evento Misto - Equipe Mista de Judô
    8. 8.
  8. Prêmio Espírito Olímpico - Christian Gebara (CEO da Vivo)
    9. 9.
  9. Melhor em cada categoria:
    Atletismo - Caio Bonfim
    Águas Abertas - Ana Marcela Cunha
    Basquete 3x3 – Luana Batista
    Basquete 5x5 – Marcelinho Huertas
    Boxe - Beatriz Ferreira
    Breaking – B-Girl Mini Japa
    Canoagem Slalom - Ana Sátila
    Canoagem Velocidade - Isaquias Queiroz
    Ciclismo BMX Freestyle – Gustavo Bala Loka
    Ciclismo BMX Racing – Paola Reis
    Ciclismo de Estrada – Ana Vitória ‘Tota’ Magalhães
    Ciclismo Mountain Bike – Ulan Galinski
    Ciclismo de Pista – Wellyda Rodrigues
    Desportos na Neve – Zion Bethonico
    Desportos no Gelo – Nicole Silveira
    Escalada Esportiva – Rodrigo Hanada
    Futebol – Lorena
    Ginástica Artística - Rebeca Andrade
    Hóquei Sobre a Grama – Lucas Varela
    Judô - Beatriz Souza
    Levantamento de Peso - Laura Amaro
    Nado Artístico - Marina Postal e Eduarda Mattos
    Natação - Guilherme Costa
    Pentatlo Moderno – Isabela Abreu
    Polo Aquático – Gabriel Sojo
    Remo – Lucas Verthein
    Rugby Sevens – Thalia Costa
    Saltos Ornamentais - Ingrid Oliveira
    Skate - Rayssa Leal
    Surfe - Tatiana Weston-Webb
    Taekwondo - Edival Pontes
    Tênis - Beatriz Haddad Maia
    Tênis de Mesa - Hugo Calderano
    Tiro com Arco - Marcus Vinícius D'Almeida
    Tiro esportivo – Geovana Meyer
    Triatlo - Miguel Hidalgo
    Vôlei – Gabi Guimarães
    Vôlei de Praia - Duda Lisboa e Ana Patrícia
    Wrestling Greco-Romana – Joilson Junior
    Wrestling Livre – Giulia Penalber
    10. 10.
  10. Melhor Treinadora Individual - Sarah Menezes
    11. 11.
  11. Melhor Treinador Individual - Francisco Porath
    12. 12.
  12. Melhor Treinador Coletivo - Arthur Elias
    13. 13.
  13. Equipe do Ano - Seleção Brasileira Feminina de Futebol
    14. 14.
  14. Prêmio Atleta do Ano - Troféu Rei Pelé - Rebeca Andrade (Feminino) e Caio Bonfim (Masculino)

