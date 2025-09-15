Mundial de Atletismo: brasileira avança à final do salto com vara após dez anos

A paulista Juliana de Menis Campos, de 28 anos, garantiu um feito histórico neste domingo (14), no Mundial de Atletismo em Tóquio. A atleta assegurou presença na final do salto com vara ao ultrapassar a marca de 4,60m e terminou a fase classificatória na liderança. O resultado recoloca o Brasil em uma decisão da modalidade após uma década de ausência.

A última vez que o Brasil disputou a final do salto com vara foi no Mundial de Pequim, em 2015. Na ocasião, Fabiana Murer foi prata, com a marca de 4,85m.

Juliana mostrou consistência desde os primeiros saltos. Superou 4,25m logo na estreia e manteve a mesma regularidade em 4,30m e 4,45m, todas sem erros. No salto de 4,60m, também passou de primeira, encerrando a etapa em igualdade com outras cinco competidoras. A prova foi interrompida após a terceira bateria, com 14 atletas avançando.

Classificada, a brasileira agora concentra as atenções na final, marcada para quarta-feira (17), às 8h10 (horário de Brasília). A disputa pode render ao país uma inédita medalha feminina na modalidade.

Em entrevista ao Sportv, Juliana não escondeu a emoção pela conquista:

- Estou muito feliz, estou muito emocionada porque isso é o que eu sempre quis. Sempre esteve nos meus objetivos conseguir uma final, uma final no Mundial, uma final olímpica, quem sabe daqui a três anos - afirmou.

A atleta também falou sobre o nervosismo durante a prova e a estratégia adotada

- Eu estava com muito medo, porque a gente sabe que salto com vara é imprevisível. Mas fiquei muito feliz que tudo aconteceu como treinei. Mantive os pés firmes no chão para não deixar a ansiedade vencer a técnica. Nosso objetivo era fazer uma prova limpa, e conseguimos classificar sem precisar saltar 4,70m - completou.

