Bruna Takahashi faz campanha histórica no Mundial de Doha

O Brasil segue com bom desempenho no Mundial de tênis de mesa em Doha, no Catar. Com a classificação para as oitavas de final, na última terça-feira (20), Bruna Takahashi se tornou a primeira mulher do país a chegar tão longe na competição.

continua após a publicidade

➡️Hugo Calderano dá susto, mas vai às oitavas do Mundial de tênis de mesa

Número 16 do mundo, Bruna Takahashi também quebrou escritas na Copa do Mundo da modalidade, disputada em Macau, na China, em abril. Na ocasião, ela chegou até as quartas de final, melhor resultado de uma brasileira no torneio, e ganhou oito posições no ranking.

Durante a campanha no Mundial, Bruna passou sem muitos sustos pela ugandesa Judith Nangonzi, pela americana Sally Moland e pela turca Sibel Altinkaya. Porém, a paulista não deve ter vida fácil na próxima etapa, já que adversária nas oitavas de final será a chinesa Chen Xingtong, número três do mundo, justamente seu algoz na Copa do Mundo. O confronto está programado para a quinta-feira (22), com horários a definir pela World Table Tennis (WTT).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Temporada de Bruna Takahashi

Em fevereiro, Bruna Takahashi foi bicampeã da Copa Pan-Americana de tênis de mesa em San Francisco, nos Estados Unidos, quando superou a anfitriã Lily Zhang, carimbando a vaga para disputar a Copa do Mundo. O ano de 2025 também marcou a retomada da dupla com Hugo Calderano, no Grand Smash de Singapura. No ano anterior, os dois disputaram o Pan-Americano de tênis de mesa nas duplas mistas.

Takahashi e Calderano retomaram parceria em 2025 (Foto: Divulgação/ WTT)

No Mundial de Doha, Takahashi e Calderano foram eliminados na segunda rodada do torneio de duplas mistas, na última segunda-feira (19), após derrota por 3 a 0 para a dupla chinesa formada por Wang Chuqin e Sun Yingsha, atuais campeões olímpicos.