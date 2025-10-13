Exclusivo: Gui Santos abre o jogo sobre renovação com Warriors na NBA

Além da chegada de Tiago Splitter na comissão do Portland Trail Blazers, a NBA contará também com o Brasil dentro de quadra por mais um ano. Gui Santos acertou novo acordo com o Golden State Warriors e se manterá no elenco para a temporada de 2025/26. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o ala brasileiro comentou sobre o processo de renovação durante a offseason.

— A renovação com o Warriors foi um processo simples, não teve muita dor de cabeça nem nada. Eu tenho um carinho muito grande pela franquia, a franquia que me draftou, eles também têm um carinho grande por mim, pelo que eu mostro dentro de quadra. Então, eu acho que foi um processo tranquilo, sem dor de cabeça — confessou Gui Santos.

O brasileiro assinou um contrato "two-way" de três anos com o Warriors em 2023, o que permitiu a equipe utilizá-lo tanto no time principal como na G-League, a liga de desenvolvimento da NBA. Aos poucos, Gui Santos conquistou seu lugar na rotação e foi titular em alguns jogos na temporada passada.

Mercado discreto do Warriors

Com cada vez mais destaque do ala, o Warriors exerceu a "team option" (opção da equipe) para manter Gui no elenco por US$ 2,2 milhões (cerca de R$ 11,9 milhões na cotação atual). A renovação do brasileiro, assim como a do pivô Quinten Post, foi uma das únicas movimentações no mercado do Golden State durante a offseason. Após meses de espera, no entanto, o time comandado por Steve Kerr enfim contratou o primeiro reforço da temporada no fim de setembro.

Logo depois o anúncio de Al-Horford, novos acordos foram confirmados pelo Warriors, que parece ter completado o elenco para a nova temporada. Além do pivô ex-Celtics, Seth Curry chega como novidade, e Jonathan Kuminga, De'Anthony Melton e Gary Payton II acertam o retorno para a equipe.

Jonathan Kuminga e Gui Santos em jogo entre Golden State Warriors e San Antonio Spurs na NBA (Foto: Michael Gonzales / AFP)

Apesar das críticas recebidas pelos torcedores, Gui Santos não acredita que a demora impactou o grupo. Ao Lance!, o ala explicou que o Warriors já tinha os nomes "na cabeça" e que a renovação do time era apenas uma questão de tempo. O brasileiro ainda exaltou o "resultado final" do trabalho do Golden State na offseason.

— Sobre o Golden State ter demorado um pouco pra vir nessa off-season, eu não acho que tenha impactado, porque o front-office já tinha na cabeça certos jogadores que eles queriam, então eles mexeram as peças da forma que tinham que mexer pra terminar com o time que a gente tá hoje. No final, se você olhar, com certeza, na minha opinião, foi uma das melhores off-season do time — disse o ala brasileiro.

Novo acordo de Gui Santos tem aumento salarial

Gui Santos terá o salário mais que dobrado nessa temporada atuando pelo time de São Francisco. Conforme os termos de seu contrato com o Golden State Warriors, o salário do jogador para a temporada 25/26 será consideravelmente maior do que ele recebeu em seu ano de estreia.

Seu salário de estreia na temporada 23/24 foi de US$ 1,02 milhão. Na temporada seguinte, 24/25, o valor subiu para US$ 1,89 milhão. Agora, para a próxima temporada, a remuneração de Gui Santos vai atingir US$ 2,22 milhões, mais que o dobro do seu salário original.