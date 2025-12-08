Barrichello fatura título da Nascar Brasil e entra para o hall da fama da categoria

Rubinho Barrichello adicionou mais uma taça à sua extensa prateleira de conquistas no automobilismo. Na tarde de domingo, o piloto se consagrou o campeão da temporada 2025 da Nascar Brasil em sua estreia na categoria. Correndo pela equipe Full Time, Rubens garantiu o troféu do Overall, dado ao piloto vencedor geral somando todas as etapas do ano, e garantiu que seu nome seja cravado no hall da fama da Nascar nos Estados Unidos, uma forma de eternizar os grandes corredores da modalidade.

O título de Barrichello foi "dividido" com o filho Dudu Barrichello, que correu duas das três corridas do fim de semana no autódromo de Interlagos, em São Paulo, onde aconteceram as últimas corridas da temporada 2025 da Nascar Brasil. Na comemoração do título, Rubinho dedicou a vitória aos filhos e citou a importância de Dudu nas orientações antes de correr. Rubens não participou das etapas iniciais porque estava no Bahrein para o Mundial de Kart.

- Dedico a conquista aos meus filhos, a quem amo tanto e de quem tiro toda minha força. Entrei no carro sem saber como seria, mas o Dudu me orientou sobre o comportamento da máquina. Na prática, tudo aconteceu como previsto. Mas do que preparado para as pistas, o que me emociona é a simplicidade e o coração gigante desse meu parceiro - celebrou.

Em entrevista ao Lance! em Interlagos, Dudu destacou o peso de representar o pai dentro das pistas e agradeceu a oportunidade de disputar uma prova em Interlagos, circuito que Rubinho correu por diversas categorias, entre elas a Fórmula 1.

- É complicado representar ele, meu pai é um dos melhores pilotos que já existiu. Então estar no carro dele é uma pressão enorme, estou fazendo de tudo, estou super desgastado, mas é um alívio ter colcado o carro dele onde ele colocaria. Agradeço a oportunidade, pelo trabalho e pela torcida, recebi muitas mensagens de incentivo - declarou Dudu antes de ficar com a pole no classificatório. O piloto de 24 anos ainda garantiu o primeiro lugar na segunda das três etapas em Interlagos, o que ajudou Rubinho a faturar o Overall.

Rubinho guiou o carro apenas na terceira corrida e terminou em quinto lugar, o suficiente para garantir o troféu com 300 pontos. O segundo colocado na Overall foi Thiago Camilo, que ficou com 274 pontos, enquanto Victor Genz, com 247, foi o terceiro. Cacá Bueno, com 241 pontos, e Gabriel Casagrande, com 242, fecharam o top cinco da temporada 2025.

Nascar definiu o campeão da 'Special Edition'

No fim de semana de Interlagos, a Nascar Brasil também teve a definição do vencedor da "Special Edition", divisão que leva em consideração as seis últimas etapas do ano. O campeonato é um recorte dentro da temporada geral e a taça ficou com Gabriel Casagrande, que teve uma boa arrancada no segundo semestre para garantir o título.

Casagrande venceu a primeira das três corridas, quando largou em segundo atrás de Dudu Barrichello, terminou na terceira colocação na segunda etapa e foi o segundo colocado na última corrida do fim de semana. O piloto

- Interlagos é sempre sensacional. É um circuito e um autódromo muito completo, no padrão Fórmula 1, sempre sendo revitalizado e evoluído, tanto nas pistas quanto na parte de boxes e hospitalidade. E pe um lugar com muita aura, muitas coisas boas já aconteceram por aqui. Sempre que estamos aqui, lembramos do que já foi vivido aqui. Ganhar uma corrida é sensacional, um campeonato é melhor ainda - afirmou Gabriel Casagrande.

Nascar Brasil teve etapa decisiva no autódromo de Interlagos, em São Paulo. (Foto: Rubinho Barrichello foi o campeão da temporada 2025 na Nascar Brasil. (Foto: Divulgação / Nascar Brasil)

Pilotos destacam a 'aura' de Interlagos

Assim como Csagrande, outros pilotos de renome no automobilismo brasileiro disputam a Nascar Brasil e destacaram o diferencial de correr no autódromo de Interlagos. Cacá Bueno, um dos maiores nomes da Stock Car Brasil, brincou com o fato de ser carioca e apaixonado pelas pistas do Rio de Janeiro, mas ao mesmo tempo ter um carinho pelo circuito em São Paulo.

- Interlagos é sempre especial. Eu sou do Rio de Janeiro, então minhas pistas prediletas sempre foram Jacarepaguá e Brasília, mas reconheço a importância de Interlagos para o automobilismo. Não vou chegar a chamar de "templo do automobilismo" como alguns dizem, mas tem sua importâcnia. O GP de Fórmula 1 é aqui, a maioria dos patrocinadores está aqui na cidade, então é um evento que tem mais presença. Ganhar em Interlagos é sempre especial, tem algo diferente por aqui. E quando estamos aqui queremos ganhar.

Thiago Camilo, maior vencedor de corridas na Stock Car em atividade, atua pela mesma equipe de Rubinho, a Full Time, e destacou a parceria com o piloto e amigo dentro da categoria, o torna a equipe destaque na modalidade pela experiência dos seus pilotos.

- É muito prazeroso poder estar aqui [em Interlagos], seja qual categoria for. Poder estar competindo e poder fazer aquilo que eu amo também, especialmente numa pista como essa, é muito gratificante. E o Rubinho é um cara muito legal, acho que do lado pessoal a gente tem uma troca aí muito bacana, profissionalmente falando, e obviamente cada um defende os seus interesses, mas é um cara super experiente, um cara que tem uma bagagem muito grande e que traz um aprendizado muito bacana durante o ano. Foi uma construção bem legal - disse o corredor.