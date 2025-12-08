menu hamburguer
Parceiro - r7

Confira como os principais times chegam ao Mundial de Clubes de vôlei feminino

Competição tem início nesta terça-feira (9)

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 08/12/2025
14:24
Gabi Guimarães em ação pelo Conegliano (Foto: Reprodução / Instagram)
imagem cameraGabi Guimarães em ação pelo Conegliano (Foto: Reprodução/ Instagram)
  Mais Notícias

O Mundial de Clubes de vôlei feminino tem início na próxima terça-feira (9), com a final marcada para domingo (14). A competição acontece na Arena Mercado Livre Pacaembu, em São Paulo (SP). O Brasil será representado por Osasco e Praia Clube, mas terá que passar por grandes equipes do cenário mundial para levantar o tão sonhado troféu em casa.

➡️ Mundial de clubes de vôlei feminino: times e formato

➡️ Mundial de Clubes de Vôlei fecha acordo com canal para transmissão exclusiva das partidas

Ao todo, oito times disputam o Mundial, divididos em dois grupos. Entre eles, destacam-se os brasileiros (Osasco e Praia Clube) e os clubes da Itália. O Conegliano conta com a estrela da Seleção Brasileira Gabi Guimarães, e o Scandicci, com a potente oposta Antropova. Confira abaixo como as equipes chegam à competição:

Osasco - Em busca de repetir 2012

O Osasco São Cristóvão Saúde participará do Mundial de Clubes como equipe convidada, já que São Paulo (capital) não tem um time local. A equipe é a atual campeã da Superliga Feminina e chega ao torneio na terceira posição do campeonato, o mais importante do calendário do vôlei nacional. O elenco tem Camila Brait como a principal peça.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A líbero, junto ao técnico, Luizomar de Moura, estava no Osasco quando o clube foi campeão mundial em 2012, em Doha, no Catar. Agora, 13 anos depois, a equipe busca repetir esse feito, mas nos braços de sua torcida.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Conegliano - O brilho de Gabi Guimarães

O Prosecco DOC Imoco Conegliano chega ao Mundial de Clubes como o principal candidato ao título e atual tricampeão do mundo (2019, 2022 e 2024). Na temporada 24/25, a primeira de Gabi Guimarães no time, o Conegliano conquistou todos os campeonato que disputou - Liga Italiana, Copa da Itália, Supercopa da Itália, Liga dos Campeões, Mundial de Clubes. Além disso, sofreu apenas uma derrota.

Na atual temporada, a equipe lidera com folga a Liga Italiana, com destaque também para a líbero Monica de Gennaro.

gabi guimarães italia conegliano 2
Equipe do Conegliano (Foto M. Gregolin/Conegliano)

Praia Clube - Para selar a recuperação na temporada

O Praia Clube, de Uberlândia (MG), conquistou a vaga no Mundial após conquistar o Campeonato Sul-Americano na temporada passada, em cima do Alianza Lima - equipe peruana que também disputará o Mundial.

No entanto, o Praia demorou a encontrar ritmo na sequência, sob o comando do novo técnico, o português Rui Moreira. Em outubro, foi dominado na final do Mineiro pelo seu rival Minas. Logo após, na Superliga, teve um início conturbado. No entanto, com melhora nas atuações e em recuperação, o time chega ao Mundial como o 5º colocado da tabela da competição nacional.

Praia Clube vence Mackenzie pela Superliga Feminina (Foto: Divulgação/ Praia Clube Uberlândia)
Praia Clube vence Mackenzie pela Superliga Feminina (Foto: Divulgação/ Praia Clube Uberlândia)

Scandicci - Time de estrelas

A equipe é vice-campeã europeia e conta com um elenco recheado de grandes nomes. Entre eles, está Ekaterina Antropova. A oposta é campeã olímpica, mundial e da Liga das Nações com a Itália. Além dela, destacam-se a levantadora sérvia Maja Ognjenović e a líbero dominicana Brenda Castillo, que já atuou na Superliga. O time é o atual segundo colocado da Liga Italiana, seis pontos atrás do Conegliano.

Equipe do Scandicci (Foto: Reprodução/ Instagram)
Equipe do Scandicci (Foto: Reprodução/ Instagram)

Grupos do Mundial de Clubes de vôlei feminino

Grupo A

  • Osasco (BRA)
  • Zhetysu (KAZ)
  • Scandicci (ITA)
  • Alianza Lima (PER)

Grupo B

  • Conegliano (ITA)
  • Praia Clube (BRA)
  • Zamalek (EGY)
  • Orlando Valkyries (USA)

circulo com pontos dentroTudo sobre

