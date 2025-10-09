Urgente: LeBron James sofre lesão e está fora da abertura da NBA; saiba mais

Segundo o jornalista da ESPN, Shams Charania, o astro LeBron James ficará afastado das quadras por um período de 3 a 4 semanas devido a uma ciática no lado direito. A notícia confirma que o "Rei" está fora da aguardada estreia da NBA, no dia 21 de outubro, contra o Golden State Warriors.

continua após a publicidade

LeBron James, do Lakers, em disputa contra Jonathan Kuminga, do Warriors, pela NBA (Foto: AFP)

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

James, que está prestes a completar 41 anos e iniciar sua 23ª temporada na liga, ainda não participou de nenhum treino completo durante o campo de treinamento. Inicialmente, o técnico JJ Redick havia descrito o problema como uma "irritação nervosa no glúteo", mas o diagnóstico de ciática — uma dor que se origina na coluna e irradia pela perna — detalha a gravidade da lesão.

A ausência prolongada do principal jogador da equipe é um golpe duro para as pretensões dos Lakers no início da competitiva Conferência Oeste. A responsabilidade sobre os ombros de Luka Dončić e do restante do elenco aumenta significativamente. O desafio será manter a equipe competitiva e somar vitórias importantes até o retorno de LeBron James.

continua após a publicidade

Pela primeira vez, LeBron James está de fora do início da NBA

Pela primeira vez em sua lendária e histórica carreira de 23 temporadas, LeBron James não estará em quadra para o jogo de abertura da NBA. A confirmação de sua ausência na partida do dia 21 de outubro, entre Los Angeles Lakers e Golden State Warriors, marca o fim de uma das mais incríveis sequências de longevidade e resistência na história do esporte profissional.

Desde sua estreia como um fenômeno de 18 anos em 2003, James foi uma presença constante e dominante na noite de abertura, um ritual que sinalizava o início de mais um capítulo em sua jornada. Por 22 temporadas consecutivas, fosse vestindo o uniforme do Cleveland Cavaliers, do Miami Heat ou dos Lakers, o "Rei" esteve lá.

continua após a publicidade

Agora, aos 40 anos, uma lesão no nervo ciático o força a quebrar essa sequência impecável.