Mulheres no topo! Brasil brilha em final de semana feminino

Um fim de semana inesquecível para o esporte brasileiro! As mulheres dominaram as competições e trouxeram para casa títulos importantes em três modalidades: Vôlei, Skate e Futsal, enchendo o país de orgulho com vitórias emblemáticas.

Rayssa Leal é a maior campeã mundial do Skate

Com apenas 17 anos, Jhulia Rayssa Mendes Leal, nossa "Fadinha", alcançou um feito inédito: o tetracampeonato consecutivo do SLS Super Crown, o Mundial de Skate Street.

Na primeira volta, Rayssa fez uma performance impecável e garantiu a liderança. Apesar de alguns erros na volta seguinte, a consistência da brasileira e uma falha da adversária Chloe Covell permitiram que ela finalizasse com uma manobra para celebrar o título, recebendo o troféu ainda na pista.

Rayssa Leal é tetracampeã do Super Crown (Foto: Pablo Vaz)

Seleção Brasileira é a primeira campeã da Copa do Mundo Feminina de Futsal

A Seleção Brasileira feminina de Futsal cravou seu nome na história no último domingo (7), ao vencer Portugal por 3 a 0 e conquistar a primeira edição da Copa do Mundo, organizada pela Fifa. As brasileiras confirmaram o favoritismo após uma campanha invicta e de 100% de aproveitamento.

Na fase inicial, a equipe, que liderou o Grupo D, superou Irã (4 a 1), Itália (6 a 1) e Panamá (9 a 0). No mata-mata, a trajetória vitoriosa continuou com triunfos tranquilos sobre Japão (6x1) e Espanha (4x1), culminando com a vitória na final contra Portugal.

Brasil é campeão da primeira Copa do Mundo Feminina de Futsal (Foto: Fabio Souza / CBF)

Dupla Carol e Rebecca destaque em pódio 100% brasileiro

Também no domingo (7), Carol Solberg e Rebecca encerraram a etapa de Itapema do Circuito Mundial de Vôlei de Praia com chave de ouro. Ao se sagrarem campeãs fecham o ano no topo do ranking mundial da modalidade.

O pódio da etapa foi inteiramente brasileiro, com Talita e Taiana levando a prata, e Thâmela e Vic com o bronze.