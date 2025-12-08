menu hamburguer
Mulheres no topo! Brasil brilha em final de semana feminino

Um toque especial feminino com três vitórias nas modalidades brasileiras

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 08/12/2025
14:14
Atualizado há 2 minutos
A seleção brasileira campeã da Copa do Mundo Feminina de Futsal (Divulgação)
Um fim de semana inesquecível para o esporte brasileiro! As mulheres dominaram as competições e trouxeram para casa títulos importantes em três modalidades: Vôlei, Skate e Futsal, enchendo o país de orgulho com vitórias emblemáticas.

Rayssa Leal é a maior campeã mundial do Skate

Com apenas 17 anos, Jhulia Rayssa Mendes Leal, nossa "Fadinha", alcançou um feito inédito: o tetracampeonato consecutivo do SLS Super Crown, o Mundial de Skate Street.

Na primeira volta, Rayssa fez uma performance impecável e garantiu a liderança. Apesar de alguns erros na volta seguinte, a consistência da brasileira e uma falha da adversária Chloe Covell permitiram que ela finalizasse com uma manobra para celebrar o título, recebendo o troféu ainda na pista.

Rayssa Leal é tetracampeã do Super Crown (Foto: Pablo Vaz)
Seleção Brasileira é a primeira campeã da Copa do Mundo Feminina de Futsal

A Seleção Brasileira feminina de Futsal cravou seu nome na história no último domingo (7), ao vencer Portugal por 3 a 0 e conquistar a primeira edição da Copa do Mundo, organizada pela Fifa. As brasileiras confirmaram o favoritismo após uma campanha invicta e de 100% de aproveitamento.

Na fase inicial, a equipe, que liderou o Grupo D, superou Irã (4 a 1), Itália (6 a 1) e Panamá (9 a 0). No mata-mata, a trajetória vitoriosa continuou com triunfos tranquilos sobre Japão (6x1) e Espanha (4x1), culminando com a vitória na final contra Portugal.

Brasil é campeão da primeira Copa do Mundo Feminina de Futsal (Foto: Fabio Souza / CBF)
Dupla Carol e Rebecca destaque em pódio 100% brasileiro

Também no domingo (7), Carol Solberg e Rebecca encerraram a etapa de Itapema do Circuito Mundial de Vôlei de Praia com chave de ouro. Ao se sagrarem campeãs fecham o ano no topo do ranking mundial da modalidade.

O pódio da etapa foi inteiramente brasileiro, com Talita e Taiana levando a prata, e Thâmela e Vic com o bronze.

Carol e Rebecca conquistam o bronze no Mundial de Vôlei de Praia 2025 (Foto: Volleyball World)
