A convite do Prime Video, o Lance! acompanhou de perto a partida entre Los Angeles Lakers e Golden State Warriors, nesse domingo (12), pela pré-temporada da NBA, na Crypto.com Arena, em Los Angeles (EUA). Veja no vídeo abaixo todos os detalhes da experiência de assistir in loco a um duelo da maior liga de basquete do planeta.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Localizada no centro de L.A., a Crypto.com Arena é rodeada por bares e restaurantes com preços um pouco mais acessíveis que dentro do ginásio. Do lado de fora, o torcedor passa por uma situação que o brasileiro conhece bem: cambistas oferencendo ingressos por preços elevados. Os bilhetes oficiais foram mais baratos que o normal por se tratar de um jogo de pré-temporada, começando em 25 dólares (R$ 136 na cotação atual), mas podendo chegar a mais de 5 mil (ou R$ 27 mil) nos assentos próximos à quadra.

As filas para adentrar a arena são rápidas e organizadas. Toda pessoa, seja do público geral ou da imprensa, passa por revista. Dentro do ginásio, existem muitas opções de comidas e bebidas: cachorro-quente (o mais popular), hambúguer, pizza, comida mexicana. A bebida alcoólica é liberada. Os preços, porém, são bem elevados. A cerveja pode custar três vezes mais que em bares localizados em áreas igualmente nobres da cidade.

continua após a publicidade

Preços na Crypto.com Arena

Caneca de chopp (cerca de 500ml): US$ 18,49 a US$ 20,49

Lata de cerveja (cerca de 300ml): US$ 11,99

Chips industrializado: US$ 6,75

Pretzel: US$ 11

Cachorro-quente: US$ 13,50 a US$ 21,00

Batata frita: US$ 8,00 a US$ 10,00

Refrigerante: US$ 5,00 a US$ 9,99

A arena também tem uma espécie de mercado, com um funcionamento curioso: o torcedor passa o cartão de crédito na entrada e escolhe o que quiser. Através de câmeras de monitoramento, o preço dos produtos escolhidos é calculado e cobrado posteriormente, sem que a pessoa passe por um caixa. O processo é prático, evita filas e, claro, incentiva o consumo.

continua após a publicidade

Se os torcedores sofrem com o preço salgado, a imprensa não pode reclamar. A sala reservada para os jornalistas tem jantar, biscoitos, sorvete, refrigerantes, tudo liberado. Os profissionais de comunicação também recebem papéis com informações detalhadas dos dois times: estatísticas, possíveis recordes e muito mais. Por outro lado, as bancadas de onde acompanham o jogo ficam distantes da quadra, em altura similar à dos ingressos mais baratos.

➡️ Exclusivo: Gui Santos abre o jogo sobre renovação com Warriors na NBA

O jogo: Warriors x Lakers pela pré-temporada da NBA

A partida de pré-temporada foi vencida pelos donos da casa: 126 a 116 para os Lakers. O jogo, porém, não teve todo o brilhantismo típico da NBA. Os principais astros foram poupados, o que explica a arena repleta de lugares vazios e um público pouco empolgado. Stephen Curry (Warriors), poupado, e LeBron James (Lakers), lesionado, assistiram ao duelo do banco de reservas. Mesmo sem tanto entusiasmo, a partida contou com todos os elementos de espétaculo que o público da liga já conhece: grupos de dança, desafios com torcedores, câmera do beijo, câmera da dança e muito mais.