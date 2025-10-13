Sem Curry, fãs criticam jogada de Draymond Green: ‘Bisonho’

No último domingo (13), o Los Angeles Lakers garantiu sua primeira vitória na pré-temporada da NBA contra o Golden State Warriors, por 126 a 116, em Los Angeles. O jogo contou com a presença dos astros LeBron James e dos irmãos Stephen e Seth Curry, que, apesar de não jogarem, foram prestigiar a partida.

Com a ausência de Stephen Curry, Draymond Green falhou na tentativa de lances de três pontos para os Warriors, o que gerou uma série de comentários negativos e sarcásticos sobre seu desempenho e o futuro do Golden State com a aposentadoria iminente de Curry.

Como foi a partida?

Jogando em casa, os Lakers se destacaram pela performance e consistência, com Austin Reaves alcançando 21 pontos em apenas 23 minutos, acertando sete de dez arremessos. Rui Hachimura também teve boa atuação, com 16 pontos em 27 minutos.

No terceiro quarto, o Golden State Warriors reagiu, diminuindo a diferença para apenas cinco pontos com sequências de Quinten Post e Brandin Podziemski. Apesar da tentativa, os Lakers mantiveram a liderança, com Bronny James, Jaxson Hayes, R.J. Davis e Nick Smith Jr. se destacando no último período e ajudando a equipe de Los Angeles a evitar a prorrogação na pré-temporada.

Austin Reaves (12) driblando Buddy Hield (7) na partida contra os Warrios na pré-temporada 25-26 (Foto: Adam Pantozzi/NBAE/Getty Images/Getty Images via AFP)

Desfalque de LeBron James

Segundo o jornalista da ESPN Shams Charania, o astro LeBron James ficará afastado das quadras por um período de três a quatro semanas devido a uma dor ciática no lado direito. A notícia confirma que o "Rei" está fora da aguardada estreia do Lakers na NBA, no dia 21 de outubro, contra o Golden State Warriors.

James, que está prestes a completar 41 anos e iniciar sua 23ª temporada na liga, ainda não participou de nenhum treino completo durante o campo de treinamento. Inicialmente, o técnico JJ Redick havia descrito o problema como uma "irritação nervosa no glúteo", mas o diagnóstico de ciática — uma dor que se origina na coluna e irradia pela perna — detalha a gravidade da lesão.

A ausência prolongada do principal jogador da equipe é um golpe duro para as pretensões dos Lakers no início da competitiva Conferência Oeste. A responsabilidade sobre os ombros de Luka Dončić e do restante do elenco aumenta significativamente. O desafio será manter a equipe competitiva e somar vitórias importantes até o retorno de LeBron James.