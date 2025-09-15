Ex-top 3, Delpo exalta João Fonseca: ‘Futuro imenso’

Campeão do US Open de 2009, o mais importante de seus 22 títulos como profissional, Juan Martin Del Potro chegou a ser número 3 do mundo e, às voltas com lesões, parou a carreira precocemente em 2022. Na última semana, o ex-tenista argentino foi um dos convidados especiais do Rocas Festival, em Itu, no interior de São Paulo, e elogiou o número 1 do Brasil, João Fonseca. O evento começou na última quarta-feira (10) e terminou no domingo (14).

Delpo e o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, aliás, no último dia 21 de agosto, em Nova York, quando o brasileiro completou 19 anos, participaram de um jogo-exibição no US Open, contra os anfitriões Andy Roddick e Alex Michelsen (vídeo abaixo).

Durante o evento de alto padrão realizado na Coudelaria Rocas do Vouga, o ídolo argentino não poupou elogios ao número 1 do Brasil:

- Ele é um jogador muito bom e com muito potencial. Tem um futuro imenso. Mas o Brasil precisa ter paciência e não colocar tanta pressão sobre ele. É preciso deixá-lo tranquilo - analisou Delpo, antes do duelo entre Grécia e Brasil pela Copa Davis, em que João Fonseca foi determinante, vencendo seus dois jogos, incluindo o sobre Stefanos Tsitsipas, que garantiu a classificação brasileira.

Dupla de João Fonseca e grato ao Brasil

Com 439 vitórias e 174 derrotas como profissional, o ex-número 3 do mundo subiu ao pódio na Olimpíada do Rio, em 2016. Naquela semana, após estrear derrotando ninguém menos do que o sérvio Novak Djokovic, num dos melhores duelos do torneio, Delpo só foi superado na final pelo britânico Andy Murray, que se tornou o único bicampeão olímpico da modalidade.

No Rocas Festival, um evento de luxo hípico, que reuniu atrações exclusivas em diversos segmentos como esporte, moda, música, arte e debates políticos, o carismático argentino também falou de seu carinho especial pelo Brasil:

- Sempre que venho, me sinto muito querido. A torcida aqui é fantástica e nunca me esqueço da Olimpíada. Fico muito feliz de voltar - celebrou Delpo.

Aposentado das competições, o argentino tem se dedicado a clínicas de tênis pelo mundo, unindo esporte e experiências pessoais.

- Para mim, é um prazer conhecer pessoas novas e viver momentos diferentes com essas aulas - disse.