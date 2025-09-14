menu hamburguer
João Fonseca após vitória histórica: ‘A gente nunca desiste’

Número 1 do Brasil derrotou o grego Stefanos Tsitsipas, por 2 a 1, em Atenas

A emoção de João Fonseca na vitória histórica sobre Tsitsipas na Davis (Foto: André Gemmer/CBT)
A emoção de João Fonseca na vitória histórica sobre Tsitsipas na Davis (Foto: André Gemmer/CBT)
Gustavo Loio
Brasília
Dia 14/09/2025
16:49
Em sua quarta e mais importante vitória na Copa Davis, João Fonseca, aos 19 anos e 42º do mundo, protagonizou, neste domingo (14), uma virada espetacular no set decisivo para derrotar o grego Stefanos Tsitsipas, por 6/4, 3/6 e 7/5. Após o dramático triunfo, fechando em 3 x 1 o confronto em Atenas, pela Copa Davis, o número 1 do Brasil celebrou a resiliência e o apoio do restante da equipe comandada pelo capitão Jaime Oncins:

- Como brasileiro, a gente fala que nunca desistimos. E quando jogamos pelo nosso país nunca podemos deixar de acreditar. Quero agradecer à minha equipe por acreditar em mim e me apoiar até o final. A gente se olhava a cada ponto, sabíamos que seria difícil aqui na Grécia, eles estavam perdendo o confronto por 2 a 1, ele estava nervoso, joguei meu jogo e estou muito feliz - festejou o número 1 do Brasil.

Tsitsipas, que nunca havia enfrentado João Fonseca, mas elogiou o brasileiro na quinta-feira, chegou a abrir 5/3 no set decisivo. E, quando sacou em 5/4, o brasileiro devolveu a quebra para, em seguida, sacramentar a classificação de maneira épica, calando a maior parte dos 8 mil torcedores que lotaram a arena em Atenas.

O número 1 grego, aliás, somava 13 vitórias em 14 jogos de simples na Davis até este domingo. E sua única derrota, até então, havia sido quando o confronto contra a Eslováquia, em 2023, já estava decidido. Ou seja, a derrota deste domingo foi a primeira de Tsitsipas em jogo eliminatório da Davis.

No sábado, na abertura do confronto em Atenas, João Fonseca derrotara o número 2 da Grécia, Stefanos Sakellaridis, por 7/5 e 6/3, e Thiago Wild perdeu para Tsitsipas (6/2 e 6/1). Neste domingo, o Brasil retomou a liderança do duelo, com a vitória de Rafael Matos e Marcelo Melo nas duplas, até que o triunfo de Fonseca sobre o número 1 grego sacramentou a classificação.

João Fonseca joga a Laver Cup

Depois da Davis, o próximo desafio de João Fonseca é a Laver Cup, em San Francisco (EUA), a partir da próxima sexta-feira (19) até domingo.

João Fonseca na vitória histórica sobre Tsitsipas na Davis (Foto: André Gemmer/CBT)
João Fonseca na vitória histórica sobre Tsitsipas na Davis (Foto: André Gemmer/CBT)

