Matos e Melo anulam Tsitsipas, e Brasil abre vantagem na Copa Davis

Marcelo Melo e Rafael Matos conquistaram a vantagem para o Brasil na Copa Davis na manhã deste domingo (14). Com a decisão contra João Fonseca logo em seguida, o time grego trocou de última hora Stefanos Tsitsipas com Aristóteles Thanos, que jogou ao lado de Petros Tsitsipas. A dupla brasileira experiente não teve dificuldades para fechar a vitória por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/2.

O confronto entre Brasil e Grécia começou com vitória brasileira após um show de João Fonseca contra Stefanos Sakellaridis por 3 sets a 1. Logo depois, os gregos empataram a série com a derrota de Thiago Wild por 2 sets a 0 para Stefanos Tsitsipas, próximo adversário de Fonseca.

Como foi o jogo?

O primeiro game ficou com os gregos, mas não demorou para a dupla brasileira assumir o controle da partida e abrir cinco a um. O tropeço, então, veio com uma bela confirmação de saque para o donos da cas, mas a conexão de Matos e Melo era superior, e o primeiro set terminou com tranquilidade. O Brasil levou a parcial por 6 a 2.

Assim como no primeiro set, o game inicial terminou com Thanos e Tsitsipas para confirmar o saque. A resposta veio logo depois para empatar, e os saques definiram os games até a quebra de no quinto jogo após um erro no forehand de Thanos. A partir dai, a dupla brasileira abriu a vantagem e não parou mais. O Brasil ficou com a segunda parcial por 6 a 2 para abrir a vantagem no placar geral.

Próximo jogo do Brasil na Copa Davis tem João Fonseca

Após as vitórias deste sábado, João Fonseca, de 19 anos e 42º do mundo, e Stefanos Tsitsipas, de 27 e 27º, fazem duelo inédito neste domingo (14), em Atenas, pela Copa Davis. O número 1 do Brasil e o grego se enfrentam logo após a partida de duplas, que abre a programação deste domingo e começa às 11h (de Brasília). A Cazé TV e o Sporty Net transmitem os jogos ao vivo.

No sábado, o número 1 do Brasil teve trabalho, mas despachou Stefano Sakellaridis (286º), por 7/5 e 6/3. Já Tsitsipas venceu com facilidade Thiago Wild (146º), por 6/2 e 6/1.