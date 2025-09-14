Capitão na Davis elogia maturidade e talento de João Fonseca

Depois do empate em 1 a 1 no sábado, com os dois primeiros jogos de simples, o Brasil venceu a Grécia, em Atenas, por 3 a 1, e avançou aos Qualifiers do Grupo Mundial da Copa Davis de 2026. Neste domingo (14), os duplistas Marcelo Melo e Rafael Matos venceram, assim como João Fonseca, que protagonizou uma enorme vitória sobre Stefanos Tsitsipas, ex-número 3 do mundo e atual 27º.

Jaime Oncins, capitão brasileiro, celebrou a histórica classificação.

- Foi um domingo espetacular para o time. O Marcelo e o Rafael entraram muito firmes nas duplas, jogaram em alto nível e nos deram a confiança que precisávamos. Logo depois, o João conseguiu uma vitória incrível contra o Tsitsipas, mostrando maturidade e muito talento em um jogo de altíssimo nível - elogiou o ex-tenista profissional, que também fez história na competição, enquanto jogador.

- Essa vitória mostra a força do grupo e o quanto estamos preparados para competir entre as principais equipes do mundo - continuou Oncins.

João Fonseca radiante após vitória

- Como brasileiro, a gente fala que nunca desistimos. E quando jogamos pelo nosso país nunca podemos deixar de acreditar. Quero agradecer à minha equipe por acreditar em mim e me apoiar até o final. A gente se olhava a cada ponto, sabíamos que seria difícil aqui na Grécia, eles estavam perdendo o confronto por 2 a 1, ele estava nervoso, joguei meu jogo e estou muito feliz - festejou o número 1 do Brasil.

Tsitsipas, que nunca havia enfrentado João Fonseca, mas elogiou o brasileiro na quinta-feira, chegou a abrir 5/3 no set decisivo. E, quando sacou em 5/4, o brasileiro devolveu a quebra para, em seguida, sacramentar a classificação de maneira épica, calando a maior parte dos 8 mil torcedores que lotaram a arena em Atenas.

João Fonseca joga a Laver Cup

Depois da Davis, o próximo desafio de João Fonseca é a Laver Cup, em San Francisco (EUA), a partir da próxima sexta-feira (19) até domingo.