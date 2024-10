Ex-número 1 do draft da NBA revela frustração após aposentadoria: ‘Queria matar todo mundo’

Greg Oden se aposentou em 2014 (Foto: AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 04/10/2024 - 13:58 • Rio de Janeiro (RJ)

O ex-número 1 do draft da NBA, Greg Oden, compartilhou toda a sua frustração após ver os salários da liga dispararem em seguida de se aposentar das quadras. O antigo jogador da liga participou do podcast “The OGs”, onde deu as declarações.

“O ano em que me aposentei foi o ano em que Timofey Mozgov – sem desrespeito – conseguiu aquele contrato de 50 mil (com o Los Angeles Lakers), e eu queria matar todo mundo na m**** do mundo. Eu odiava a vida, estava deprimido. Se eles jogaram 50 mil, eu fico tipo, ‘Tudo o que preciso fazer é estar no time. Isso é 20 (milhões) fácil'”, disparou.

O contrato de Mozgov de US$ 64 milhões com o Lakers em 2016 causou polêmica. Muitos apontavam que as cifras que não condiziam com o rendimento do jogador em quadra. O acordo veio logo após a NBA anunciar um aumento do teto de mais de US$ 24,1 mi em relação a temporada anterior, o que foi um recorde para a liga.

“Dói meu coração agora. Ainda me sinto um pouco vazio quando falo sobre isso. Tipo, sem desrespeito, Timofey, mas caramba, vocês poderiam ter me jogado mais 20 (milhões). Literalmente no ano seguinte, depois que me aposentei”, disse Oden.

(Foto: Adam Glanzman / AFP)

A antiga primeira escolha do draft da NBA de 2007 também falou sobre a diferença salarial de Mozgov e a sua.

“Joguei seis anos, provavelmente ganhei cerca de 24 mil (no total). E eu cortei isso (os ganhos) pela metade por causa dos impostos”, apontou.

Oden foi a seleção do Portland Trail Blazers. Após duas temporadas na franquia, se transferiu para o Miami Heat. Por fim, ainda acumulou uma breve passagem pelo Jiangsu Dragons, da China, antes de se aposentar em 2015/16.