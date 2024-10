Cesta de três pontos: desde quando ela existe no basquete?

Cesta de três pontos virou uma das jogadas mais comuns do basquete. Curry é um dos especialistas dessa bola. (Foto: AFP)







Publicada em 30/09/2024 - 21:28

A cesta de três pontos é uma das jogadas mais emblemáticas do basquete moderno, proporcionando grandes emoções em quadra. Mas você sabia que essa regra nem sempre existiu no esporte? Na verdade, a introdução da linha de três pontos é relativamente recente e, desde então, mudou drasticamente a maneira como o basquete é jogado em todo o mundo. A cesta de três pontos tem origem em competições que experimentavam diferentes formas de tornar o jogo mais dinâmico e aberto, favorecendo tanto os jogadores de perímetro quanto as equipes que apostam em um jogo mais espaçado.

A origem da cesta de três pontos

A ideia de adicionar um ponto extra para arremessos de longa distância surgiu pela primeira vez em uma liga que rivalizava com a NBA, a American Basketball League (ABL), no início dos anos 1960. A ABL foi uma liga de curta duração, mas inovadora, e a linha de três pontos foi uma das suas contribuições mais duradouras para o basquete. A regra foi introduzida na tentativa de criar um equilíbrio maior entre os jogadores mais baixos e ágeis, que tinham maior habilidade em arremessar de longe, e os jogadores mais altos, que dominavam a área próxima ao garrafão.

A ideia acabou sendo abandonada com a dissolução da ABL, mas não desapareceu completamente. A partir de 1967, a American Basketball Association (ABA) trouxe de volta a cesta de três pontos, com o intuito de tornar o jogo mais emocionante. A ABA queria diferenciar-se da NBA com um estilo de jogo mais rápido e chamativo, e a cesta de três pontos se encaixava perfeitamente nesse conceito. Os fãs da liga rapidamente abraçaram a novidade, e ela se tornou uma das marcas registradas da competição.

A introdução na NBA

Foi apenas em 1979 que a NBA finalmente adotou a cesta de três pontos. Essa decisão foi tomada depois da fusão da NBA com a ABA, trazendo algumas das inovações da liga rival para o principal campeonato de basquete dos Estados Unidos. No início, a linha de três pontos foi vista com ceticismo por muitos jogadores e treinadores. Era comum que os times preferissem focar em arremessos de média distância e jogadas próximas ao aro. No entanto, com o passar do tempo, os jogadores começaram a perceber o valor da cesta de três pontos para virar jogos e aumentar a vantagem sobre os adversários.

Na mesma época, o basquete universitário norte-americano (NCAA) também começou a experimentar a linha de três pontos, implementando-a oficialmente em 1986. Desde então, a estratégia de explorar arremessos de longa distância se consolidou no esporte em todas as suas categorias.

Como a cesta de três pontos mudou o jogo

A introdução da cesta de três pontos revolucionou o basquete em vários aspectos. Primeiramente, ela expandiu o alcance dos jogadores, incentivando arremessadores de longa distância a se especializarem. Grandes jogadores, como Larry Bird e Reggie Miller, ficaram conhecidos por seu domínio da linha de três pontos, criando um novo tipo de estrela no basquete.

Além disso, o estilo de jogo se tornou muito mais dinâmico. As equipes começaram a desenvolver estratégias para abrir a quadra, aproveitando o espaçamento criado pela ameaça de um arremesso de três pontos. Isso tornou o jogo mais rápido, com mais movimentação sem a bola e jogadas mais imprevisíveis.

Nos dias de hoje, a cesta de três pontos é um elemento central no basquete, especialmente com o crescimento da NBA nas últimas décadas. Jogadores como Stephen Curry elevaram o arremesso de longa distância a um nível quase inacreditável, estabelecendo novos recordes e forçando equipes adversárias a se adaptarem a uma era dominada pelo tiro de três pontos. Curry, considerado por muitos como o maior arremessador de três pontos da história, inspirou uma geração de jogadores a adotar um estilo de jogo centrado em tiros precisos de longa distância.

A regra no basquete internacional

No basquete internacional, sob as regras da FIBA, a linha de três pontos foi implementada em 1984. A distância para a cesta de três pontos nas competições da FIBA é ligeiramente menor que a da NBA. Na FIBA, a linha de três pontos fica a 6,75 metros da cesta, enquanto na NBA ela varia entre 6,70 metros nas laterais e 7,24 metros no centro.

A diferença nas distâncias também contribui para variações no estilo de jogo entre a NBA e o basquete internacional. Jogadores internacionais costumam ser mais versáteis e eficazes de longa distância, pois cresceram jogando com uma linha de três pontos mais próxima do aro.