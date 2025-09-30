O UFC 320, que conta com Alex Poatan enfrentando o campeão Magomed Ankalaev, segue esquentando as turbinas. O evento, que ocorre no dia 4 de outubro, terá uma grande rivalidade em sua luta principal, uma vez que Poatan vem de derrota para o próprio Ankalaev e os dois têm trocado farpas nas redes sociais e até frente a frente.

Mas, desta vez, quem jogou mais lenha na fogueira foi o treinador do campeão russo. Sukhrab Magomedov fez pouco do poder de fogo do brasileiro, dizendo que Poatan é apenas um ‘’kickboxer velho’’ e que não tem velocidade ou capacidade de nocaute.

- A técnica dele é comum, a trocação dele é padrão. Ele é um kickboxer velho. Não tem velocidade. Alex tem punch, mas não o tipo que realmente te nocauteia – disparou Magomedov, um dos principais técnicos da equipe de Ankalaev.

Sukhrab Magomedov, técnico de Magomed Ankalaev (Foto: Reprodução / Redes sociais)

Troca de farpas em instituto do UFC

Recentemente, tanto Poatan quanto Ankalaev se encontraram no Instituto de Performance do UFC e trocaram farpas ao vivo, por meio do Google Tradutor, em cena que virou meme nas redes sociais. Porém, o clima entre os dois não é nada amigável.

O brasileiro acusou o russo de criticá-lo duramente nas redes sociais e, na hora em que os dois estavam frente a frente, não falar nada. Poatan disse que Ankalaev era covarde e, através do tradutor, mandou a seguinte mensagem ao campeão.

- Somos profissionais. Eu te respeito. Mas no dia 4 de outubro, eu vou bater em você. Vou bater de mão aberta na tua cara – disse Poatan.

FICHA TÉCNICA

UFC 320 — Las Vegas, EUA

Data: 4 de outubro de 2025

Horário: A partir de 19h (horário de Brasília)

Local: Las Vegas, EUA

Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Card Principal – a partir das 23h (de Brasília)

Peso meio-pesado: (c) Magomed Ankalaev (RUS) x Alex Poatan (BRA)

Peso galo: (c) Merab Dvalishvili (GEO) x Cory Sandhagen (EUA)

Peso meio-pesado: Jiri Prochazka (CHE) x Khalil Rountree Jr (EUA)

Peso pena: Josh Emmett (EUA) x Youssef Zalal (MAR)

Peso médio: Abus Magomedov (ALE) x Joe Pyfer (EUA)

Card Preliminar – a partir das 19h (de Brasília)

Peso médio: Ateba Gautier (CAM) x Ozzy Diaz (EUA)

Peso médio: Edmen Shahbazyan (EUA) x André Muniz (BRA)

Peso galo: Chris Gutierrez (EUA) x Farid Basharat (AFG)

Peso pena: Daniel Santos (BRA) x Joosang Yoo (COR)

Peso galo: Macy Chiasson (EUA) x Yana Santos (RUS)

Peso galo: Patchy Mix (EUA) x Jakub Wiklacz (POL)

Peso meio-médio: Punahele Soriano (EUA) x Nikolay Veretennikov (CAZ)

Peso meio-médio: Ramiz Brahimaj (EUA) x Austin Vanderford (EUA)

Peso mosca: Veronica Hardy (VEN) x Brogan Walker (GUA)