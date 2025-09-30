Antes do UFC 320, treinador de Ankalaev diz que Poatan é um ‘kickboxer velho’
Clima esquentou de vez entre russo e brasileiro, que se enfrentam no sábado (4)
- Matéria
- Mais Notícias
O UFC 320, que conta com Alex Poatan enfrentando o campeão Magomed Ankalaev, segue esquentando as turbinas. O evento, que ocorre no dia 4 de outubro, terá uma grande rivalidade em sua luta principal, uma vez que Poatan vem de derrota para o próprio Ankalaev e os dois têm trocado farpas nas redes sociais e até frente a frente.
Cria de Do Bronx e duplo campeão do Jungle buscam vaga no UFC
Mais Esportes
UFC Perth: ‘Burguesinha’ vence e Ulberg vira possível alvo de Poatan
Mais Esportes
Conor McGregor lista ‘exigências’ para lutar no UFC da Casa Branca; confira
Mais Esportes
Mas, desta vez, quem jogou mais lenha na fogueira foi o treinador do campeão russo. Sukhrab Magomedov fez pouco do poder de fogo do brasileiro, dizendo que Poatan é apenas um ‘’kickboxer velho’’ e que não tem velocidade ou capacidade de nocaute.
- A técnica dele é comum, a trocação dele é padrão. Ele é um kickboxer velho. Não tem velocidade. Alex tem punch, mas não o tipo que realmente te nocauteia – disparou Magomedov, um dos principais técnicos da equipe de Ankalaev.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Troca de farpas em instituto do UFC
Recentemente, tanto Poatan quanto Ankalaev se encontraram no Instituto de Performance do UFC e trocaram farpas ao vivo, por meio do Google Tradutor, em cena que virou meme nas redes sociais. Porém, o clima entre os dois não é nada amigável.
O brasileiro acusou o russo de criticá-lo duramente nas redes sociais e, na hora em que os dois estavam frente a frente, não falar nada. Poatan disse que Ankalaev era covarde e, através do tradutor, mandou a seguinte mensagem ao campeão.
- Somos profissionais. Eu te respeito. Mas no dia 4 de outubro, eu vou bater em você. Vou bater de mão aberta na tua cara – disse Poatan.
➡️ Cria de Do Bronx e duplo campeão do Jungle buscam vaga no UFC
FICHA TÉCNICA
UFC 320 — Las Vegas, EUA
Data: 4 de outubro de 2025
Horário: A partir de 19h (horário de Brasília)
Local: Las Vegas, EUA
Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet
Card Principal – a partir das 23h (de Brasília)
Peso meio-pesado: (c) Magomed Ankalaev (RUS) x Alex Poatan (BRA)
Peso galo: (c) Merab Dvalishvili (GEO) x Cory Sandhagen (EUA)
Peso meio-pesado: Jiri Prochazka (CHE) x Khalil Rountree Jr (EUA)
Peso pena: Josh Emmett (EUA) x Youssef Zalal (MAR)
Peso médio: Abus Magomedov (ALE) x Joe Pyfer (EUA)
Card Preliminar – a partir das 19h (de Brasília)
Peso médio: Ateba Gautier (CAM) x Ozzy Diaz (EUA)
Peso médio: Edmen Shahbazyan (EUA) x André Muniz (BRA)
Peso galo: Chris Gutierrez (EUA) x Farid Basharat (AFG)
Peso pena: Daniel Santos (BRA) x Joosang Yoo (COR)
Peso galo: Macy Chiasson (EUA) x Yana Santos (RUS)
Peso galo: Patchy Mix (EUA) x Jakub Wiklacz (POL)
Peso meio-médio: Punahele Soriano (EUA) x Nikolay Veretennikov (CAZ)
Peso meio-médio: Ramiz Brahimaj (EUA) x Austin Vanderford (EUA)
Peso mosca: Veronica Hardy (VEN) x Brogan Walker (GUA)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias