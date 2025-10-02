O brasileiro Alex Poatan passou a limpo a confusão com Magomed Ankalaev nos bastidores do UFC 320 e disse que o russo se irritou porque foi ‘’desmascarado’’ em suas mentiras. Em entrevista exclusiva ao LANCE!, o ex-campeão ainda comentou sobre os treinos para a revanche, disse que está confiante em retomar o título dos meio-pesados e se disse agradecido pelo apoio dos fãs mundo afora.

Um dos maiores nomes do MMA mundial, Poatan enfrenta Ankalaev neste sábado, na luta principal do UFC 320, e o duelo pegou fogo nas últimas semanas, após os dois trocarem farpas e Alex dizer que o adversário se escondeu dele no Instituto de Performance do UFC.

O russo se irritou profundamente e, em outro dia, foi tirar satisfações com Poatan. Agora, o brasileiro explica o que aconteceu e alega que a irritação de Ankalaev vem do fato dele ter sido ‘’desmascarado’’ frente ao mundo.

- Na verdade, eu só estava ali. Ele que chegou. Não fui eu que cheguei. Eu estava, sei lá, tentando evitar, não queria que isso acontecesse. Eu queria que ele passasse e não falasse nada. Da mesma forma que eu falei. Ele chegou para falar que estava aqui. Mas eu não falei nada dele. Quem estava falando antes da minha primeira luta era ele falando o tempo todo, tentando me provocar, falando mentiras. Aí veio e disse que eu estava falando dele. Depois, disse que vamos parar de falar porque temos uma luta no dia 4. Mas ele sempre falou o tempo todo. Porque eu estava mostrando o quanto ele é mentiroso. E o que ele fez, que para mim é vergonhoso. E acho que ele não gostou por causa disso. Porque as coisas que ele falou de mim, ficam ali. Minha palavra contra a dele. Mas quando eu mostrei no vídeo que tudo aconteceu, ele ficou p**o: ‘’Pô o cara me desmascarou. Agora todo mundo sabe que eu sou mentiroso’’ – disparou Poatan.

Poatan preparado para a revanche no UFC 320

Apesar do clima quente, o brasileiro permanece com o foco em retomar o cinturão meio-pesado, que Ankalaev lhe tomou no UFC 313, em abril deste ano. Para isso, Poatan contou com a ajuda do ex-campeão dos médios Sean Strickland, entre outros, para treinos específicos.

- (O treino com Strickland) Foi muito bom, um treino prático. A gente também fez alguns treinos técnicos, um treino de sparring. Mas eu também gosto de escutar. Eu sou um cara que aprende muito só de estar escutando. Ele falou muitas coisas para a gente e eu estou absorvendo tudo ali. Eu estou sempre aproveitando os treinos – declarou Poatan, que está confiante para a revanche.

- Vai ser um lutão, tenho certeza que os fãs vão adorar a luta. Meu camp foi diferente, energia boa, estou confiante para a luta. Aquela agressividade, aquela vontade, sempre vai ter. Minha previsão é de vitória para a gente, trazer meu cinturão novamente e comemorar.

Poatan busca terceiro reinado no UFC (Foto: Divulgação UFC)

Brasileiro expressa gratidão pelo apoio da torcida

Mesmo após a derrota para Ankalaev, Alex Poatan segue como um dos lutadores mais populares de todo o mundo, não só no Brasil. E o ex-campeão se diz muito orgulhoso e agradecido pelo apoio de milhões de fãs.

- Hoje tenho mais de sete milhões de seguidores no Instagram, sem contar aqueles que não me seguem, mas assistem as minhas lutas, olham os meus vídeos, o meu Instagram. Então eu vejo que tem muitas pessoas que acompanham o meu trabalho. Isso é muito gratificante, muito importante para mim.

FICHA TÉCNICA

UFC 320 — Las Vegas, EUA

Data: 4 de outubro de 2025

Horário: A partir de 19h (horário de Brasília)

Local: Las Vegas, EUA

Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Card Principal – a partir das 23h (de Brasília)

Peso meio-pesado: (c) Magomed Ankalaev (RUS) x Alex Poatan (BRA)

Peso galo: (c) Merab Dvalishvili (GEO) x Cory Sandhagen (EUA)

Peso meio-pesado: Jiri Prochazka (CHE) x Khalil Rountree Jr (EUA)

Peso pena: Josh Emmett (EUA) x Youssef Zalal (MAR)

Peso médio: Abus Magomedov (ALE) x Joe Pyfer (EUA)

Card Preliminar – a partir das 19h (de Brasília)

Peso médio: Ateba Gautier (CAM) x Ozzy Diaz (EUA)

Peso médio: Edmen Shahbazyan (EUA) x André Muniz (BRA)

Peso galo: Chris Gutierrez (EUA) x Farid Basharat (AFG)

Peso pena: Daniel Santos (BRA) x Joosang Yoo (COR)

Peso galo: Macy Chiasson (EUA) x Yana Santos (RUS)

Peso galo: Patchy Mix (EUA) x Jakub Wiklacz (POL)

Peso meio-médio: Punahele Soriano (EUA) x Nikolay Veretennikov (CAZ)

Peso meio-médio: Ramiz Brahimaj (EUA) x Austin Vanderford (EUA)

Peso mosca: Veronica Hardy (VEN) x Brogan Walker (GUA)