Demetrious Johnson manifestou-se contra a possível inclusão de Jon Jones e Conor McGregor no card do evento que a organização realizará no UFC Casa Branca. O pronunciamento ocorreu neste domingo (12), por meio de seu canal no YouTube, onde o ex-campeão da categoria peso-mosca argumentou que atletas com maior frequência de lutas deveriam ser priorizados.

O UFC prepara um evento inédito para junho de 2026 na sede do governo americano, em Washington D.C. Jones e McGregor já demonstraram interesse em participar do card, que marcará a primeira vez que a organização promoverá lutas na residência oficial do presidente dos Estados Unidos.

Johnson, considerado uma das maiores lendas do esporte e ex-detentor do cinturão dos 57 kg, utilizou sua plataforma digital para defender que lutadores em plena atividade tenham preferência nesta ocasião de grande simbolismo.

O ex-campeão apontou que, desde o início da pandemia, McGregor e Jones participaram de apenas três lutas combinados, número que ele considera insuficiente para justificar suas inclusões em um evento desta magnitude.

— Não gosto quando alguém está parado, só curtindo, e ainda assim pode escolher quando e contra quem quer lutar. Talvez eles tenham conquistado esse direito, não sei. Mas, pra mim, esse tipo de evento deve destacar quem está ralando de verdade agora. Não estou desmerecendo o legado do Jon, longe disso. Mas se há atletas lutando constantemente e entregando grandes performances, eles merecem ter a oportunidade antes. — destacou Johnson, no vídeo

A organização ainda não divulgou oficialmente quais lutadores participarão do card na Casa Branca, nem se considerará o critério de atividade recente defendido por Johnson.

Conor McGregor foi campeão do peso pena e leve do UFC (Foto: Timothy A. Clary/AFP)

Dana White, presidente do UFC, tem mantido postura cautelosa sobre o retorno de Jones ao octógono, mesmo após o desafio de Alex Poatan. A participação de McGregor, no entanto, é vista como certeza por muitos fãs da organização.

O irlandês aceitou uma punição por violar uma das políticas antidoping do Ultimate e servirá uma suspensão de 18 meses retroativa à data da última das violações. Com isso, Conor estaria liberado para lutar a partir de março do ano que vem - três meses antes do evento na Casa Branca.

Jon Jones é desafiado por Alex Poatan

Alex Poatan fez história no UFC 320 e reconquistou o cinturão meio-pesado na madrugada deste domingo. Após a luta brutal, que terminou com um nocaute em 80 segundos, o brasileiro revelou que havia planejado desafiar Jon Jones nas disputas que acontecerão na Casa Branca, porém optou por não fazer em respeito à perda sofrida pela lenda do MMA.

Na última sexta-feira, Jon Jones perdeu o irmão, Arthur Jones, e a causa da morte não foi revelada. Ciente do momento delicado, Poatan decidiu deixar o desafio para depois, principalmente por se preocupar com o tipo de repercussão que o "convite" poderia causar.