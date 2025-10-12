menu hamburguer
Charles Do Bronx pede para lutar em estádio de futebol pelo UFC no Brasil

Brasileiro diz que torcida carioca mandou um recado ao UFC

Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
João Vitor Xavier
Rio de Janeiro (RJ)
Do Bronx caiu nos braços do povo no UFC Rio (Foto: Reprodução Instagram UFC)
O brasileiro Charles Do Bronx mandou um recado ao Ultimate após sua vitória no UFC Rio sobre Mateusz Gamrot, na luta principal. Ex-campeão peso leve, Do Bronx acredita que o Ultimate deveria organizar um show no Brasil em um estádio de futebol.

A torcida brasileira deu um show antes e durante o UFC Rio, primeiro esgotando os ingressos em menos de um dia e depois fazendo uma grande festa ao longo do evento, e Charles acredita que o torcedor do Brasil mandou uma mensagem sobre a relevância do mercado brasileiro.

 - O povo brasileiro merece isso, nós merecemos isso. O UFC tem que trazer um evento numerado para o Brasil, em um lugar melhor, em um estádio. E vocês já sabem quem é o nome da luta principal. Essa luta tem que ser minha, eu sou o cara que vende no Brasil. Vocês querem fazer um evento top, em um estádio fechado, com um card top, vocês sabem quem é a luta principal. A luta principal se chama Charles Oliveira, Charles Do Bronx – declarou o brasileiro.

Veja como foi a luta principal do UFC Rio

Do Bronx vence no UFC Rio (Foto: Reprodução Instagram UFC)
Round 1 - Charles Oliveira começou muito bem o round, conectando chutes frontais, mesmo quando ficou para baixo, atacou na omoplata. No meio do assalto, ficou por cima de Gamrot, pegou as costas e esteve perto de finalizar!

Round 2 - Desta vez, Charles inicia o grappling, consegue cinturar Gamrot e leva para baixo. Logo depois, consegue as costas e finaliza! É do Brasil! CHARLES DO BRONX VENCE MATEUSZ GAMROT!

Resultados oficiais do UFC Rio

Card principal

Peso leve: Charles Do Bronx vence Mateusz Gamrot por finalização (mata-leão) no segundo round
Peso galo: Deiveson Figueiredo vence Montel Jackson por decisão dividida
Peso meio-médio: Joel Alvarez vence Vicente Luque por decisão unânime
Peso pesado: Mario Pinto vence Jhonata Diniz por nocaute no segundo round
Peso pena: Kaan Ofli vence Ricardo Ramos por finalização (mata-leão) no primeiro round

Card Preliminar

Peso pena: Michael Aswell vence Lucas Almeida por nocaute no primeiro round
Peso mosca: Jafel Filho vence Clayton Carpenter por finalização (Kimura) no primeiro round
Peso pesado: Vitor Petrino venceu Thomas Petersen por nocaute no terceiro round
Peso galo: Bia Mesquita venceu Irina Alekseeva por finalização (mata-leão) no segundo round
Peso mosca: Lucas Rocha venceu Stewart Nicoll por decisão unânime
Peso palha: Julia Polastri venceu Karolina Kowalkiewicz por nocaute no terceiro round
Peso galo: Luan Lacerda venceu Saimon Oliveira por finalização (chave de braço) no segundo round

