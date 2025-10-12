Charles Do Bronx pede para lutar em estádio de futebol pelo UFC no Brasil
Brasileiro diz que torcida carioca mandou um recado ao UFC
- Matéria
- Mais Notícias
O brasileiro Charles Do Bronx mandou um recado ao Ultimate após sua vitória no UFC Rio sobre Mateusz Gamrot, na luta principal. Ex-campeão peso leve, Do Bronx acredita que o Ultimate deveria organizar um show no Brasil em um estádio de futebol.
Do Bronx e mais três brasileiros ganham mais de R$ 1 milhão em bônus no UFC Rio
Mais Esportes
Charles do Bronx desafia ex-campeão após vitória épica no UFC Rio
Mais Esportes
Atuação de Charles do Bronx no UFC Rio impressiona torcedores: ‘Brutal’
Fora de Campo
A torcida brasileira deu um show antes e durante o UFC Rio, primeiro esgotando os ingressos em menos de um dia e depois fazendo uma grande festa ao longo do evento, e Charles acredita que o torcedor do Brasil mandou uma mensagem sobre a relevância do mercado brasileiro.
- O povo brasileiro merece isso, nós merecemos isso. O UFC tem que trazer um evento numerado para o Brasil, em um lugar melhor, em um estádio. E vocês já sabem quem é o nome da luta principal. Essa luta tem que ser minha, eu sou o cara que vende no Brasil. Vocês querem fazer um evento top, em um estádio fechado, com um card top, vocês sabem quem é a luta principal. A luta principal se chama Charles Oliveira, Charles Do Bronx – declarou o brasileiro.
Veja como foi a luta principal do UFC Rio
Round 1 - Charles Oliveira começou muito bem o round, conectando chutes frontais, mesmo quando ficou para baixo, atacou na omoplata. No meio do assalto, ficou por cima de Gamrot, pegou as costas e esteve perto de finalizar!
Round 2 - Desta vez, Charles inicia o grappling, consegue cinturar Gamrot e leva para baixo. Logo depois, consegue as costas e finaliza! É do Brasil! CHARLES DO BRONX VENCE MATEUSZ GAMROT!
➡️Confira todas as notícias do MMA e do UFC no Whatsapp. Siga o nosso novo canal LANCE! Lutas
➡️Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Resultados oficiais do UFC Rio
Card principal
Peso leve: Charles Do Bronx vence Mateusz Gamrot por finalização (mata-leão) no segundo round
Peso galo: Deiveson Figueiredo vence Montel Jackson por decisão dividida
Peso meio-médio: Joel Alvarez vence Vicente Luque por decisão unânime
Peso pesado: Mario Pinto vence Jhonata Diniz por nocaute no segundo round
Peso pena: Kaan Ofli vence Ricardo Ramos por finalização (mata-leão) no primeiro round
Card Preliminar
Peso pena: Michael Aswell vence Lucas Almeida por nocaute no primeiro round
Peso mosca: Jafel Filho vence Clayton Carpenter por finalização (Kimura) no primeiro round
Peso pesado: Vitor Petrino venceu Thomas Petersen por nocaute no terceiro round
Peso galo: Bia Mesquita venceu Irina Alekseeva por finalização (mata-leão) no segundo round
Peso mosca: Lucas Rocha venceu Stewart Nicoll por decisão unânime
Peso palha: Julia Polastri venceu Karolina Kowalkiewicz por nocaute no terceiro round
Peso galo: Luan Lacerda venceu Saimon Oliveira por finalização (chave de braço) no segundo round
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias