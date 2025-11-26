Craque da Kings League assina com time tradicional do Brasil; confira
Atacante, que brilhou no G3X na Kings League, chega para defender o Sampaio Corrêa
O Sampaio Corrêa Futebol Clube, tradicional equipe maranhense, anunciou a contratação do atacante Emerson Carioca, de 29 anos, que se destacou como um dos craques do primeiro split da Kings League, a liga de futebol 7, criada pelo ídolo espanhol Gerard Piqué, que se tornou uma febre global.
O jogador chega ao Sampaio Corrêa com a missão de ser uma peça-chave no ataque, onde atua preferencialmente como ponta-direita.
No primeiro split da Kings League Brasil, Emerson Carioca defendeu o time G3X FC e teve uma atuação de grande impacto: foram apenas duas partidas disputadas e dois gols marcados, mantendo uma média perfeita. Ele brilhou nos confrontos contra o Real Elite e o Capim FC. Sua passagem pela liga confirmou a qualidade técnica do atacante.
Apesar da experiência internacional mais recente na liga de Gerard Piqué, Emerson Carioca faz sua carreira no futebol de campo. Seu currículo inclui passagens por clubes do Rio de Janeiro, como Portuguesa-RJ, Bangu e Nova Iguaçu, além de uma experiência no exterior pelo Deltras FC, da Indonésia.
O atacante de 29 anos é um dos nomes de peso anunciado pela Bolívia Querida, que busca montar um elenco competitivo para as disputas regionais e nacionais em 2026, com o objetivo de retornar às primeiras divisões do futebol brasileiro. A expectativa é que Emerson Carioca utilize sua velocidade e faro de gol, demonstrados na Kings League, para se consolidar no time de São Luís.
