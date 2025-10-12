O Brasil mostrou relevância no mercado de MMA e UFC no dia 11 de outubro.

No último sábado, dia 11 de outubro, o fã brasileiro de MMA tinha uma missão clara: mostrar ao mundo que o Brasil e o Rio de Janeiro devem ser levados a sério como mercado relevante para o esporte e para o UFC.

E a missão foi cumprida com louvor. Desde o esgotamento dos ingressos para o UFC Rio em apenas um dia à festa que a torcida proporcionou aos brasileiros, ficou claro que o Brasil permanece como um dos grandes centros do MMA e do UFC.

As vitórias de Alex Poatan no UFC 320 do último sábado e, também, de Charles Do Bronx no UFC Rio, serviram para terminar a má fase do Brasil em lutas principais neste ano. E também para mostrar que o MMA brasileiro segue bem servido.

Para além de Poatan e Charles, o UFC Rio mostrou novas caras ao público mundial, com grandes performances de Vitor Petrino, Julia Polastri e Bia Mesquita, além de excelentes triunfos de Lucas Fenômeno, Jafel Filho e Luan Lacerda.

A ideia de que o MMA brasileiro está em decadência foi firmemente sepultada no porão da Farmasi Arena, que pulsou como há muitos anos não se via, quando Charles Do Bronx rompeu pela porta do vestiário rumo ao octógono mais famoso do mundo.

Ao longo dos 7 minutos e 48 segundos de luta principal do UFC Rio, a torcida empurrou Charles com cânticos, batidas no tablado da Farmasi Arena e muita festa. A vitória de Do Bronx mandou um recado claro ao UFC: o Brasil segue – muito – vivo como mercado e como potência técnica no MMA mundial.

Do Bronx deu show no UFC Rio (Foto: Reprodução Instagram UFC)

Resultados oficiais do UFC Rio

Card principal

Peso leve: Charles Do Bronx vence Mateusz Gamrot por finalização (mata-leão) no segundo round

Peso galo: Deiveson Figueiredo vence Montel Jackson por decisão dividida

Peso meio-médio: Joel Alvarez vence Vicente Luque por decisão unânime

Peso pesado: Mario Pinto vence Jhonata Diniz por nocaute no segundo round

Peso pena: Kaan Ofli vence Ricardo Ramos por finalização (mata-leão) no primeiro round

Card Preliminar

Peso pena: Michael Aswell vence Lucas Almeida por nocaute no primeiro round

Peso mosca: Jafel Filho vence Clayton Carpenter por finalização (Kimura) no primeiro round

Peso pesado: Vitor Petrino venceu Thomas Petersen por nocaute no terceiro round

Peso galo: Bia Mesquita venceu Irina Alekseeva por finalização (mata-leão) no segundo round

Peso mosca: Lucas Rocha venceu Stewart Nicoll por decisão unânime

Peso palha: Julia Polastri venceu Karolina Kowalkiewicz por nocaute no terceiro round

Peso galo: Luan Lacerda venceu Saimon Oliveira por finalização (chave de braço) no segundo round