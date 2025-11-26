A data de retorno de Jon Jones à ação ainda é um mistério entre os fãs do mundo das lutas, apesar da grande expectativa. Sem confirmação sobre um duelo no UFC contra Alex Poatan, o ex-campeão pode mudar de "categoria" e enfrentar um velho conhecido do octógono.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Jon Jones confirmou que recebeu e aceitou uma proposta para enfrentar seu histórico rival em uma competição de grappling com fins beneficentes: Daniel Cormier. A informação foi divulgada pelo próprio lutador durante interação com fãs, no X (antigo Twitter), nesta terça-feira (25).

— Fui abordado outro dia sobre a possibilidade de lutar em Washington, D.C., por uma causa beneficente, e aceitei com certeza. Vamos ver o que acontece. 3-0 — escreveu Jones.

continua após a publicidade

O possível confronto marcaria um novo encontro entre os dois atletas, que já se enfrentaram duas vezes no UFC. Diferentemente das lutas anteriores, este duelo seria restrito às técnicas de luta agarrada, sem os golpes característicos do MMA tradicional.

A revelação aconteceu quando Jones respondia perguntas de seguidores após interações com Khamzat Chimaev na plataforma. Um usuário sugeriu um combate de grappling entre os ex-campeões, o que fez o lutador norte-americano revelar a proposta já recebida.

continua após a publicidade

Jones e Cormier construíram uma das rivalidades mais conhecidas do MMA, com confrontos que extrapolaram o aspecto esportivo e incluíram provocações e entrevistas tensas.

Os lutadores se enfrentaram no octógono nos anos de 2015 e 2017, na categoria dos meio-pesados (até 93 kg). Jones venceu ambos os combates, embora o resultado da segunda luta tenha sido posteriormente alterado para "no contest" após um teste antidoping positivo.

➡️ Entenda nova briga entre Conor McGregor e Khabib Nurmagomedov fora do UFC

Jon Jones na Casa Branca?

Embora possa enfrentar Cormier no grappling, Jon Jones ainda tem como foco encarar o brasileiro Alex Poatan pelo UFC. O lutador norte-americano expressou o desejo de realizar esse combate em um evento histórico: o "UFC Casa Branca", que está agendado para junho de 2026, diante do presidente Donald Trump.

Logo após o fim frustrante do UFC 321, ambos reforçaram o desejo para que a luta histórica aconteça. De olho no evento em Abu Dhabi, que terminou em "no contest" (sem resultado), Poatan desafiou novamente Joo rival e, dessa vez, "Bones" respondeu a proposta. O norte-americano chegou ainda a elogiar o brasileiro por ter evitado desafiá-lo dias depois da morte do irmão mais velho.

Jones chegou a fazer um apelo direto a Dana White, presidente do UFC, para que a luta aconteça, garantindo que está pronto. Apesar do apelo, a realização da luta é incerta. O chefe já manifestou ceticismo em confiar novamente em Jones para um evento desse porte após o episódio com Aspinall.

— Eu realmente espero que aconteça. Dana, por favor, irmão. Estou treinando, me sinto ótimo, estou saudável. Seria uma honra representar nosso país e fazer o que eu faço de melhor — implorou Jones, em entrevista ao "The Schmo".

— Não posso colocar Jon Jones numa posição em que ele possa desistir. Não posso estar nessa posição novamente — reforçou o presidente do UFC recentemente.