Quatro atletas brasileiros, incluindo o ex-participante do BBB Paulo André, pediram dispensa do Mundial de Atletismo. O grupo participaria de revezamento na prova de 4x100m. A desistência comprometeu a participação do Brasil no feminino e reduziu o número de atletas no masculino.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Além de Paulo André, os atletas que se retiraram da competição foram Ana Carolina Azevedo, Vitória Rosa e Lorraine Martins. Segundo a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), o motivo da desistência do ex-BBB e das outras três atletas do Mundial de Atletismo foi o calendário extenso e as viagens longas e desgastantes.

No feminino, a desistência das quatro atletas deixou o Brasil sem equipe para a prova de revezamento. Já no masculino, apesar da redução, o país será representado por: Felipe Bardi, Erik Cardoso, Igor Bezerra Borges Soares, Rodrigo Pereira do Nascimento e Vitor Hugo Mourão dos Santos.

continua após a publicidade

Paulo André, o PA, nas Olimpíadas de Paris (Foto: Divulgação / CBAt)

Desistências para o Sul-Americano

Além das desistências para o Mundial, o campeonato Sul-Americano também sofreu baixas brasileiras. Dois atletas pediram dispensa: Luiz Maurício da Silva, do lançamento de dardo, que competirá na Europa, em maio, e Matheus Lima, que participará de duas etapas da Diamond League, na China.

Para substituir os atletas a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) convocou Arthur Curvo para o lançamento de dardo, Lucas Carvalho para os 400m rasos e Caio Vinícius para os 400m com barreiras. Além disso, July Ferreira optou por competir apenas nos 1.500m, e Pedrina Silva assumirá os 5.000m.

continua após a publicidade

O 54º Campeonato Sul-Americano de Mar del Plata será realizado de 25 a 27 de abril e será a etapa classificatória para o Mundial de Atletismo de Tóquio.