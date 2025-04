Times da NBA nos playoffs: os que mais se classificaram

Os playoffs da NBA representam o momento mais decisivo da temporada, onde apenas as melhores equipes têm a chance de lutar pelo título. Ao longo das décadas, algumas franquias do basquete se destacaram por estarem constantemente entre os classificados para a pós-temporada, acumulando participações que refletem não apenas bons elencos, mas também projetos sólidos e gestões vitoriosas. O Lance! apresenta os times da NBA nos playoffs com maior número de classificações.

Na história da NBA, as equipes com o maior número de participações nos playoffs são verdadeiras potências da liga. Seja por suas dinastias históricas, por reconstruções bem-sucedidas ou pela consistência em décadas distintas, essas franquias ajudaram a construir a narrativa da competição.

A seguir, listamos os times que mais vezes disputaram os playoffs da NBA, divididos por conferência:

Conheça as franquias com mais participações nos playoffs da NBA

Conferência Leste:

Boston Celtics: 62 aparições nos playoffs. Uma das franquias mais tradicionais e vitoriosas da liga, com 17 títulos da NBA e inúmeras lendas em sua história.

62 aparições nos playoffs. Uma das franquias mais tradicionais e vitoriosas da liga, com 17 títulos da NBA e inúmeras lendas em sua história. Philadelphia 76ers: 54 aparições nos playoffs. Com grande presença desde os tempos de Wilt Chamberlain até Joel Embiid, os Sixers sempre foram relevantes no Leste.

54 aparições nos playoffs. Com grande presença desde os tempos de Wilt Chamberlain até Joel Embiid, os Sixers sempre foram relevantes no Leste. Atlanta Hawks: 49 aparições nos playoffs. Mesmo com poucas conquistas, os Hawks demonstram consistência e presenças frequentes na pós-temporada.

49 aparições nos playoffs. Mesmo com poucas conquistas, os Hawks demonstram consistência e presenças frequentes na pós-temporada. New York Knicks: 46 aparições nos playoffs. Apesar de altos e baixos nas últimas décadas, os Knicks seguem como uma das marcas mais icônicas da NBA.

46 aparições nos playoffs. Apesar de altos e baixos nas últimas décadas, os Knicks seguem como uma das marcas mais icônicas da NBA. Detroit Pistons: 43 aparições nos playoffs. Conhecidos por seus times duros e competitivos, como o "Bad Boys" nos anos 80 e o título em 2004.

Conferência Oeste:

Los Angeles Lakers: 65 aparições nos playoffs. A franquia com mais presenças na história da NBA, dona de 17 títulos e nomes lendários como Magic Johnson, Kobe Bryant e LeBron James. San Antonio Spurs: 39 aparições nos playoffs. Um exemplo de excelência, com cinco títulos entre 1999 e 2014 sob o comando de Gregg Popovich e Tim Duncan. Portland Trail Blazers: 37 aparições nos playoffs. A franquia do Oregon teve presença constante, especialmente nas décadas de 90 e 2000. Golden State Warriors: 37 aparições nos playoffs. Embora tenham passado por fases difíceis, os Warriors dominaram os anos 2010 com Curry, Klay e Draymond. Oklahoma City Thunder: 34 aparições nos playoffs. Incluindo a história do Seattle SuperSonics, a franquia teve grande destaque com Kevin Durant e Russell Westbrook.

Esses números refletem a tradição, consistência e capacidade de adaptação das franquias da NBA ao longo dos anos. Estar entre os classificados para os playoffs com frequência é um sinal claro de relevância esportiva — e essas equipes provaram seu valor geração após geração.