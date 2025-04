Após seu segundo título no ano (o primeiro no saibro), Carlos Alcaraz não tem descanso. Pouco mais de 24 horas após conquistar título inédito no Masters 1000 de Monte Carlo, o anfitrião já treina de olho no ATP 500 de Barcelona, que começou nesta segunda-feira (14).

Principal favorito ao tíutlo, o espanhol estreia nesta terça, não antes das 11h (de Brasília), diante do qualifier americano Ethan Quinn (126º). Os dois jamais se enfrentaram no circuito profissional.

O segundo cabeça de chave em Barcelona é o norueguês Casper Ruud (10º), que enfrenta, em torno das 8h desta terça, o colombiano Daniel Galan (117º). No confronto direto, são três vitórias do tenista europeu em três confrontos.

Compatriota de Alcaraz, o experiente Albert Ramos, de 27 anos e 234º do mundo (ex-17º) recebeu homenagem, nesta segunda, após sua 18ª participação em Barcelona. Confira no vídeo abaixo:



Alcaraz embolsa quantia milionária em Monte Carlo

Com a vitória sobre italiano Lorenzo Musetti na final em Monte Carlo, domingo, Alcaraz embolsou uma quantia milionária e maior que a do ano anterior na mesma categoria.

Mesmo com redução no valor total do torneio em relação ao ano passado, a premiação para o campeão aumentou em 3%. O tenista de 21 anos voltará para Espanha com 946 mil euros, o equivalente a R$ 6,04 milhões na cotação atual.

O torneio realizado em Mônaco distribuirá 6,13 milhões de euros em premiação total, o equivalente a R$ 39,2 milhões na cotação atual.

💰 Premiação em Monte Carlo:

Primeira fase: € 24.500 (R$ 156.555)

(R$ 156.555) Segunda fase: € 44.200 (R$ 282.138)

(R$ 282.138) Oitavas de final: € 82.400 (R$ 526.536)

(R$ 526.536) Quartas de final: € 154.100 (R$ 984.699)

(R$ 984.699) Semifinais: € 282.600 (R$ 1.806.834)

(R$ 1.806.834) Vice-campeão: € 516.900 (R$ 3.302.991)

(R$ 3.302.991) Campeão: € 946.600 (R$ 6.039.474)

👀Veja quais jogadores faturaram as premiações principais:

O australiano Alex de Minaur e o espanhol Davidovich Fokina chegaram às semifinais de Monte Carlo e receberam 282,6 mil euros cada, o equivalente a R$ 1.806 milhão na cotação atual. Já o vice-campeão Lorenzo Musetti garantiu a segunda melhor quantia da competição e embolsou 516.9 mil euros, o equivalente a R$ 3.302.991 na cotação atual.

