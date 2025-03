FIA impõe diretiva técnica imediata na China para frear ‘mini-DRS’

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) optou por impor nova diretiva técnica de caráter imediato para o GP da China após aumentar a fiscalização das asas traseiras durante o GP da Austrália, realizado no domingo (16). As câmeras instaladas nas asas traseiras dos carros constataram deflexão excessiva em algumas equipes — o mini-DRS —, o que gerou ganho de velocidade.

A informação foi confirmada pela entidade nesta segunda-feira (17). Na Austrália, etapa de abertura da temporada 2025, a federação aumentou o monitoramento das asas traseiras com a instalação de câmeras extras para pegar qualquer movimento que ferisse o regulamento técnico. A decisão veio na esteira das acusações feitas pela Red Bull de que McLaren e Ferrari fizeram uso do truque nos testes do Bahrein.

A FIA determinou uma atualização no artigo 3.15.17 do regulamento técnico, que se refere ao teste aplicado para medir a distância entre o plano principal e a asa móvel (conhecida como slot-gap) e que é feito com o carro parado. Até a Austrália, a deflexão permitida era de 2 mm quando exposta a uma carga vertical de 750N (75 kg) nas extremidades da asa traseira. Agora, a lacuna não poderá passar de 0,5 mm.

Isso representa uma redução de 75% em relação ao valor anterior de tolerância, o que significa que as equipes terão de mexer nas asas para limitar ao máximo o movimento na estrutura de carbono. O portal italiano AutoRacer ainda diz que, na Austrália, o delta percentual entre aletas abertas e fechadas apresentaram um aumento médio de velocidade de 23 km/h, com um ganho de 8% em comparação com a velocidade máxima.

Mercedes, por exemplo, teve um aumento de 24 km/h, o maior deles. A McLaren ganhou 23 km/h e a Ferrari, 22 km/h. Não há, no entanto, uma equipe específica na mira da FIA, mas a federação entende, segundo a publicação, que é uma “questão generalizada de abuso de deflexão que irritou o escritório técnico” da entidade.

