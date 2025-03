Lewis Hamilton não teve a estreia que desejava no primeiro GP com a Ferrari em Melbourne, na Austrália, no último domingo (16). O britânico não conseguiu imprimir um ritmo forte durante a corrida e terminou na décima posição, somando apenas um ponto.

O piloto ficou atrás das duas Mercedes. Enquanto Andrea Kimi Antonelli se tornou o segundo piloto mais jovem a pontuar na Fórmula 1, George Russell garantiu o terceiro lugar no GP da Austrália.

Lewis Hamilton enfrentou desafios com a estratégia da equipe em meio ao caos causado pela chuva. Em entrevista à “Sky Sports F1”, o britânico admitiu que o GP da Austrália foi complicado e “muito pior do que imaginava”.

— Foi muito complicado, e foi muito pior do que eu pensava que seria. O carro foi muito difícil de dirigir hoje. Estou grato por ter pelo menos conseguido manter o carro longe do muro, porque é para onde ele queria ir na maior parte do tempo — desabafou o heptacampeão.

Lewis Hamilton saindo dos boxes do Circuito Albert Park, em Melbourne, na Austrália (Foto: Tracey Nearmy / POOL / AFP)

Lewis Hamilton teve dificuldades com o carro e apontou 'falta de informação'

O heptacampeão havia conquistado a oitava posição na classificação e já alertava que o fim de semana seria desafiador. Durante a corrida, Lewis Hamilton ficou atrás de Alexander Albon, com ritmo insuficiente para avançar, enquanto Charles Leclerc, que largou em sétimo, conseguiu subir para a quinta posição.

Lewis Hamilton teve a chance de fazer uma boa corrida na chuva, mas a Ferrari demorou para chamá-lo para trocar os pneus duros pelos intermediários, fazendo-o somente na volta 48 — três voltas depois de Norris e do vice-líder da prova, Max Verstappen.

Em conversa pelo rádio com o engenheiro Riccardo Adami, Lewis Hamilton criticou a decisão:

— Você tinha dito que não choveria tanto. Perdemos uma grande oportunidade aqui… — disse o heptacampeão.

Pior resultado da Ferrari desde 2009

Com a décima colocação de Lewis Hamilton e a nona de Charles Leclerc, a Ferrari somou apenas cinco pontos e ocupa a sétima posição no campeonato de construtores. Este foi o pior resultado da escuderia italiana desde a temporada de 2009, quando só pontuou na quarta etapa, no Bahrein.