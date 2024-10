Djokovic, Federer e mais! Veja as homenagens para Rafael Nadal

Nesta quinta-feira (10), o mundo do tênis acordou com a notícia que Rafael Nadal vai se aposentar das quadras ao depois da Copa Davis de 2024, que será realizado em novembro. Após o anuncio do espanhol, grandes ícones do esporte, postaram homenagens para Rafa, que marcou época contra grandes tênistas, como Novak Djokovic e Roger Federer.

Grande rival de Nadal, o sérvio Novak Djokovic postou uma grande mensagem para o adversário com quem fez grandes finais, como o Australian Open de 2012, com vitória do sérvio após seis horas de partida, e o US Open de 2013, que Rafael conquistou.

- Rafa, apenas um post não é suficiente para expressar o respeito que eu tenho por você e o que você fez pelo nosso esporte. Você insipirou milhões de crianças para começarem a jogar tênis e eu acho que provavelmente essa é a maior conquista que qualquer possa desejar. Seu legado viverá para sempre. Só você sabe o quanto é difícil aguentar se tornar uma lenda do tênis e do esporte em geral. Obrigado por me empurrar ao limite diversas vezes em nossa rivalidade que mais me impactou como jogador. Sua paixão por representar a Espanha sempre será extraordinária. Eu desejo a melhor despedida possível em Málaga na Copa Davis com a equipe da Espanha. Eu estarei lá em pessoa para prestar respeito para a sua estrelada carreira - publicou Djokovic no Instagram.

Grande amigo de Nadal, o ex-tenista Roger Federer postou uma sequência de stories para lembrar a carreira do grande adversário.

(Foto: Reprodução / Instagram)

- Parabéns Rafa, pela icônica carrera - publicou o suíço.

Compatriota, Carlos Alcaraz nunca escondeu que teve Nadal como maior ídolo. Nas Olimpíadas de Paris, os espanhois jogaram juntos o torneio de duplas, o que realizou o sonho do novo grande nome do tênis mundial.

- Desde criança que te via pela televisão e sonhava em ser tênista que teve o imenso presente de jogar ao teu lado em Roland Garros representando a Espanha em alguns Jogos Olímpicos! Muito obrigado por ser exemplo em todos os níveis, seu legado é irrepetível! Eu gostei muito de você e vou sentir muito a sua falta quando você sair depois da Davis, Rafa! - postou Carlos.

Atual número 1 do mundo, o italiano Jannik Sinner também deixou sua homenagem para Nadal. Ambos se enfrentaram três vezes, com o espanhol saíndo vitorioso em todas as oportunidades.