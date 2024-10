Alcaraz ‘recebe missão’ de dar continuidade a legado de Nadal

A aposentadoria de Rafael Nadal, anunciada nesta quinta-feira (10), pode ter um impacto na carreira de Carlos Alcaraz. O jovem tenista espanhol, aos 21 anos, sempre foi considerado o substituto do Touro, e agora, vê a pressão de um país inteiro cair sob seus ombros.

As duas décadas de carreira de Nadal foram brilhantes. O canhoto conseguiu unir, em sua trajetória, torcedores de todos os lados do mundo com seu carisma e sua transbordante paixão pelo esporte e pelas histórias que construía. A inspiração que gerava em jovens alcançou justamente Alcaraz, que hoje cresce no circuito como o novo representante do país.

Carlos sempre foi declaradamente fã do 14x campeão de Roland Garros, e em seu início de carreira, mostra uma valentia semelhante dentro das quadras. Mas não é só na coragem que os dois se parecem.

Entre as características na quadra, alguns atributos são análogos. Ambos tem ampla capacidade no smash e uma força braçal que chama a atenção, principalmente em bolas paralelas. Os dois saques são confiáveis, e os voleios também têm mecânica símil. Entre as principais diferenças, estão os backhands, sempre muito facilitados por Rafa, e a agressividade em pontos, já que o mais novo costuma ser mais incisivo em busca da definição dos lances.

Nos títulos, a comparação também se sustenta. Aos 21 anos, Alcaraz já tem quatro títulos de Grand Slam: US Open de 2022, Wimbledon de 2023, Roland Garros de 2024 e Wimbledon de 2024. Na mesma idade, Nadal tinha apenas três troféus da categoria, todos conquistados no saibro francês.

Para chegar a 50 vitórias em Grand Slam, o diamante espanhol precisou de 60 partidas. A marca é um recorde histórico, empatando... justamente com o compatriota. Números, títulos e capacidades que colocam os dois em patamares semelhantes, dadas as devidas proporções temporais.

Alcaraz alcançou o topo do ranking mundial pela primeira vez aos 19 anos, enquanto Rafael só chegou ao feito aos 22. Há potencial para uma ultrapassagem na visão dos torcedores, apesar de o legado deixado pelo Rei do Saibro parecer, a esta altura, inatingível.

A passagem de bastão aconteceu nas Olimpíadas de Paris, quando os dois jogaram juntos a esfera de duplas - na ocasião, pararam nas quartas de final. Agora, a responsabilidade está sob Carlitos. A Espanha, que viveu anos de domínio no tênis, realoca sua esperança para seguir vivendo anos dourados no esporte da bolinha verde.