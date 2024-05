Eric Wildberger vence o Pittsburgh Pro e garante vaga para o Mr Olympia 2024

Eric Wildberger comemorando a vitória (Foto: @battleupmedia)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/05/2024 - 20:52 • Pittsburgh (EUA)

O Classic Physique brasileiro, Eric Wildberger, venceu, neste sábado (11), o Pittsburgh Pro, nos Estados Unidos. O atleta ficou no centro do palco durante todos os confrontos e garantiu a vaga para o Mr Olympia 2024 na categoria que competem Chris Bumstead e Ramon Dino.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Apesar da dificuldade para bater o peso necessário para competir no dia anterior a competição, Eric conseguiu se apresentar apto para a vitória com o peso regular na balança. O brasileiro precisou fazer cardio na esteira usando casaco para tentar suar e perder peso. A estratégia funcionou.

O planejamento de Eric ainda conta com mais duas competições no radar. Mesmo com a vaga garantida para o show mais importante do ano, o Olympia, o Classic ainda vai subir no palco do badalado New York Pro e do Optimum Classic Pro.

Eric ficou no centro do primeiro confronto (Foto: @gilcoproductions)